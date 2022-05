Dell's volgende XPS machine is een Microsoft Surface-stijl 2-in-1

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Dell XPS line-up bevat een aantal van onze favoriete laptops voor productiviteit, maar degenen die een 2-in-1-apparaat willen, zijn beperkt gebleven tot laptops met een 360-scharnier in plaats van een echte tablet-stijl convertible.

Het lijkt erop dat dat gaat veranderen, nieuwe beelden van betrouwbare leaker Evan Blass, op 91Mobiles, tonen een nieuwe XPS tablet met een afneembare toetsenbord cover.

Het ontwerp doet sterk denken aan de convertibles in Microsofts Surface-lijnup, met wat een afneembare, met stof beklede toetsenbordcover lijkt te zijn, inclusief een omvangrijk trackpad.

Het toetsenbord is vergelijkbaar met dat van de Dell XPS 13 Plus, met minimale tussenruimte tussen de toetsen. De eerste berichten over dit toetsenbord zijn zeer positief, dus het zal interessant zijn om te zien of de toetsenbordcover ook zo'n uitstekende type-ervaring kan bieden.

Elders zien we twee USB-C-poorten, een aan/uit-knop en volumeknoppen, een vingerafdrukscanner en, helaas, geen koptelefoonaansluiting. Er is ook wat lijkt op een SIM-lade, hint dat we misschien een 5G-versie van dit apparaat zien.

Er is een grote camera aan de achterkant, evenals tal van sensoren aan de voorkant. We kunnen ons voorstellen dat de sensoren aan de voorkant gebruikt zullen worden om Windows Hello te activeren, en mogelijk enkele van de privacy-gerichte functies die samen met Intel's 2022 Evo platform komen.

Verder is er niet veel bekend over het toestel. 91Mobiles suggereert dat deze afbeeldingen het definitieve ontwerp van de hardware vertegenwoordigen en dat het binnenkort zal worden onthuld.

