(Pocket-lint) - Dell heeft zijn Latitude-serie professionele laptops voor 2022 vernieuwd, inclusief 12e-generatie Intel-processors en de nieuwste connectiviteit in de vorm van 5G en Wi-Fi 6E .

De nieuwe line-up is gericht op hybride werken en zal beschikken over verbeterde processors, cameraspecificaties en microfoons om te helpen bij een werkdag vol Zoom-vergaderingen .

Om dit te ondersteunen, heeft Dell 's Optimizer-software een groot aantal nieuwe functies die zijn gericht op privacy en gemak bij het werken buiten het kantoor.

Dit omvat detectie van toeschouwers, die kan detecteren dat iemand over uw schouder gluurt, en onderdrukking van achtergrondgeluid in twee richtingen om de gesprekskwaliteit te verbeteren.

Er is zelfs een model dat capacitieve zoom-snelkoppelingen heeft ingebouwd in het trackpad.

De Latitude 9430 is een ultra-premium laptop of 2-in-1 met wat volgens Dell de beste scherm-tot-lichaamverhouding is op een 14-inch zakelijke laptop. Als vervolg op het thema bevat het ook een nieuwe FHD-camera voor duidelijkere videogesprekken.

De nieuwe Latitude 7330 in zijn ultralichte configuratie weegt slechts 2,13 lbs/0,967 kg en heeft een grote verscheidenheid aan poorten om u verbonden te houden. Dell zegt dat het dit allemaal doet met behoud van zijn betrouwbaarheid van wereldklasse.

Naast de nieuwe notebooks introduceerde Dell ook zijn nieuwe Premier Rechargeable Active Pen, 's werelds eerste actieve pen met Tile-tracking die kan worden gelokaliseerd via de Tile-app.

Natuurlijk komt er ook een opfrisbeurt voor de Latitude 5000-serie, evenals de introductie van een nieuwe Latitude 3330.

Geschreven door Luke Baker.