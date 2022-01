Dell vindt de XPS 13 opnieuw uit met minimalisme in gedachten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Dell heeft zijn nieuwste versie van de XPS 13 onthuld, dit keer de XPS 13 Plus. Het is een opvallend nieuw ontwerp waarvan we zeker weten dat het verdeeldheid zaait.

We werden meteen getroffen door het minimalistische ontwerp, grotendeels dankzij het naadloze trackpad van het apparaat dat zorgt voor strakkere lijnen dan we ooit op een laptop hebben gezien.

Het trackpad is van glas en geeft haptische feedback, we weten niet precies hoeveel van het gebied kan worden gebruikt als een touchpad, maar we kijken er naar uit om erachter te komen.

De andere direct opvallende verandering is de capacitieve aanraakfunctierij, die indien gewenst eenvoudig kan worden overgeschakeld naar mediatoetsen. We kunnen hier de voordelen zien, vooral als het gaat om esthetiek, maar we kunnen ons voorstellen dat het ontbreken van een fysieke functierij voor sommigen een grote afknapper zal zijn.

De nieuwe laptop is ontworpen rond Intel's relatief energieverslindende 28W 12e generatie processors . Om hieraan tegemoet te komen, heeft Dell de ventilatoren versterkt en zegt dat het nieuwe ontwerp "55 procent betere luchtstroom biedt zonder het geluid of de temperatuur te verhogen".

Met Express Charge 2.0 kan de laptop in minder dan een uur tot 80% worden opgeladen.

Het herontwerp heeft grotere toetskappen waarvan Dell beweert dat het toetsenbord "comfortabel, soepel en efficiënt aanvoelt bij elke toetsaanslag".

De gebruikelijke dunne randen en OLED- opties zijn aanwezig op het nieuwe model en gaan gepaard met een nieuw ontwerp met vier luidsprekers. Twee luidsprekers schieten omhoog van onder het toetsenbord en twee naar beneden vanaf de basis, wat een groots geluid belooft uit een klein chassis.

De XPS 13 Plus wordt geleverd in een platina- of grafietafwerking en zal vanaf het voorjaar van 2022 wereldwijd beschikbaar zijn. De prijs is nog niet bekend.