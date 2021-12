Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In samenwerking met Intel heeft Dell zijn visie op de toekomst onthuld voor een duurzaam, herbruikbaar en repareerbaar laptopontwerp.

De laptop heet Concept Luna en als Dell de gepresenteerde ideeën toepast, kan het de ecologische voetafdruk van de computer met wel 50 procent verminderen in vergelijking met zijn huidige producten.

Dell begon met het verminderen van de grondstoffen en slaagde erin het moederbord 75 procent kleiner te maken, met 20 procent minder gebruikte componenten.

Het maakte de laptop ook efficiënter en kan daardoor kleinere deep-cycle-batterijen gebruiken. Het idee is dat de batterijen de laptop kunnen overleven en kunnen worden geoogst en hergebruikt in toekomstige laptops, iets dat niet haalbaar is met de huidige batterijen.

Dell heeft het aantal schroeven teruggebracht tot slechts vier, waardoor de laptop veel gemakkelijker en sneller kan worden opengemaakt voor reparatie door zowel de technici als degenen die thuis willen sleutelen.

Ook de gebruikte materialen zijn milieuvriendelijker. De aluminium schaal wordt verwerkt door waterkracht en maakt gebruik van een gestempeld ontwerp voor minder verspilling. Zelfs de PCB heeft een herontwerp gezien, met een basis van vlasvezel en een in water oplosbaar polymeer voor de lijm. Hierdoor zijn onderdelen veel gemakkelijker te recyclen.

Dell wil de modulariteit van de componenten in de laptop vergroten, zodat verschillende apparaten kunnen worden uitgewisseld, of ze nu defect zijn of gewoon een upgrade nodig hebben. Dit zou afval als gevolg van onverenigbaarheden verminderen en doe-het-zelfreparatie veel gemakkelijker maken dan de huidige ontwerpen.

Het is in dit stadium nog maar een concept, maar Dell is van plan om de beste ideeën van Concept Luna te gebruiken en deze in zijn toekomstige producten te implementeren. Nu de rechts-op-reparatie- beweging wereldwijd aan kracht wint, is de hier getoonde benadering het soort ding dat we verwachten gemeengoed te zien worden bij laptopfabrikanten.