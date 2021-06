Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Alienware heeft zojuist onthuld wat het beweert "gaming-meesterwerken" te zijn met zijn reeks notebooks uit de X-serie. Dit zijn de dunste laptops die het bedrijf ooit heeft geproduceerd en komen in de vorm van de Alienware x15 en x17.

Het bedrijf heeft zijn klassieke "legendarische industriële ontwerp" overgenomen en het geüpdatet om een aantal serieus goed uitziende gaming-laptops te leveren die veel kracht onder de motorkap hebben. Vervaardigd met magnesiumlegering of CNC-gefreesd aluminium, afhankelijk van het model dat u kiest, ze zijn gebouwd om zowel van buiten als van binnen briljant te zijn.

Het hebben van een ultradunne vormfactor is hier het belangrijkste doel, waarbij de grootte wordt verwijderd van eerdere modellen zonder de prestaties negatief te beïnvloeden. De Alienware x15 is naar verluidt 22 procent dunner dan de Alienware M15 R4, terwijl de x17 5 procent dunner is dan de m17 R4.

Alienware zegt dat het nieuwe (patent aangevraagd) technologie moest uitvinden om ervoor te zorgen dat koeling en prestaties nog steeds zijn wat je zou verwachten van een krachtige gaming-laptop.

Die koelingstechnologie omvat een eerste, thermisch interfacemateriaal in de branche gemaakt van een gallium-siliconen dat naar verluidt een verbetering van 25 procent in thermische weerstand biedt. Gecombineerd met een opstelling met vier ventilatoren en de Cryo-Tech-koeltechnologie van Alienware, zouden deze nieuwe laptops koel en efficiënt werken ondanks de kracht die in het chassis is verpakt.

Op de Alienware x15 omvat die specificatie tot een Intel Core i9 11900H CPU, tot 32 GB DDR4 3.200 MHz RAM, tot een Nvidia GeForce RTX 3080 en maar liefst 4 TB PCIe M.2 NVMe-opslag. Rond dat af met een 15,6-inch scherm met opties van 1080p 165 Hz 3 ms responstijd, 1080p 360 Hz 1 ms responstijd of 1440p 240 Hz met 2 ms en je hebt een potentieel heerlijk apparaat.

De Alienware x17 is in potentie zelfs nog spannender. De specificaties op die laptop omvatten een Intel Core i9 11900H CPU, tot 64 GB DDR4 XMP 3466 MHz RAM, tot een Nvidia GeForce RTX 3080 (met een hogere basisklok van 1350 MHz) en maar liefst 4 TB PCIe M.2 NVMe-opslag. Deze laptop heeft een 17,3-inch scherm met opties zoals een responstijd van 1080p 165 Hz 3 ms, een responstijd van 1080p 360 Hz 1 ms of een responstijd van 4K 120 Hz 4 ms.

Alienware zegt dat gamers die geïnteresseerd zijn in een UHD-4K-paneel kunnen genieten van 100 procent Adobe-kleurengamma en 500-nits helderheid. Wat er staat, is ideaal voor degenen die ook hun eigen inhoud voor YouTube maken.

De x17 heeft ook een aantal leuke extras, waaronder opties voor het CherryMX ultra-low-profile mechanisch toetsenbord met een toetsindrukafstand tot 1,8 mm. Om de laptops mooier te maken, zijn ze allebei uitgerust met ComfortView Plus-technologie die is ontworpen om blauw licht te verminderen zonder de beeldkwaliteit te verminderen.

Maximale prestaties is een belangrijk doel van het ontwerp van deze twee laptops. Alienware heeft gezegd dat de machines zijn ontworpen om gedurende een langere tijd maximale prestaties te leveren en tegelijkertijd koel te blijven. Gebruikers krijgen ook de controle om het temperatuurbereik en de ventilatorsnelheid in te stellen.

Belangrijk is dat deze machines met zon hippe afwerking ook behandeld zijn om lang mee te gaan. Dat omvat een high-end-clear coat-verfformule om vlekken op afstand te houden en ze zijn zelfs getest tegen Frenchs Mustard.

De volledige specificaties van beide machines zijn vanaf 15 juni beschikbaar, waarbij de x15 vanaf $ 1.999,99 en de x17 vanaf $ 2.099,99 begint .

Geschreven door Adrian Willings.