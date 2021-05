Alienware plaagt laptops uit de X-serie met opnieuw ontworpen koeling en voegt de nieuwste Intel-chips toe aan m15 R6

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Dell heeft later dit jaar een gloednieuwe Alienware X-serie laptop geplaagd. De nieuwe line-up zal een gloednieuwe koeloplossing bevatten dankzij wat het bedrijf zegt een "gallium-siliconen thermisch interfacemateriaal" of kortweg TIM is.

Het staat bekend als Element 31 en het is waarschijnlijk een soort thermische laag die de thermische weerstand vermindert. Andere details zijn momenteel vrij mager in termen van specificaties, afgezien van het feit dat ze voorspelbaar 11e generatie Intel Core-chips en Nvidia GeForce RTX 30-serie GPUs zullen gebruiken.

We weten ook dat de nieuwe laptops het nieuwe Quad-Fan-ontwerp van Alienware zullen gebruiken, dat is ontworpen voor dunne maar krachtige gaming-laptops.

De X-serie wordt inderdaad de dunste gaming-laptops die Alienware ooit heeft gemaakt en Dell zegt dat de nieuwe laptop "zo vol zit met technologie waarop patent is aangevraagd, dat we een aparte aankondiging nodig hebben om de details te delen (spoiler: stem af op de Alienware Update Twitch Stream op 1 juni!). " Dus dat is wanneer we meer zullen weten - niet lang wachten.

Alienware voegt eraan toe dat de nieuwe laptop een duurzame verpakking zal hebben, zoals de XPS- en Precision-series van Dell nu doen.

Dell heeft ook de nieuwste 11e generatie Intel Core H-serie mobiele processors toegevoegd aan de Alienware m15 R6- en Dell G15-spelsystemen, die beide ook zijn uitgerust met Nvidia GeForce RTX 30-serie laptop-GPUs.

U kunt maximaal de 8-core Core i9-11900H-chip specificeren, terwijl u grafische afbeeldingen kunt krijgen die variëren van de RTX 3050 Ti tot de RTX 3080. Bovendien is er tot 32 GB RAM en 4 TB opslag. Het zal vanaf de zomer verkrijgbaar zijn.

