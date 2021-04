Dell introduceert Dell XPS 13 met OLED-scherm, voegt Inspiron 16 Plus toe aan de line-up

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Dell heeft een nieuwe OLED-versie onthuld van zijn bekende XPS 13 ultradraagbare, in navolging van een OLED-versie van de XPS 15 die in 2019 werd gelanceerd.

De XPS-wijziging is niet helemaal een nieuw model - het assortiment werd in september vernieuwd met Intels nieuwste 11e generatie Core-chips.

Het 13,4-inch OLED-paneel is geen 4K-paneel - u kunt al een 4K InfinityEdge LCD-scherm krijgen. In plaats daarvan is het een 3,5K (3456 x 2160) InfinityEdge OLED-touchscreen. Het is iets minder helder dan het LCD-paneel met 400 in plaats van 500 nits, maar biedt 100% dekking van het DCI-P3-kleurengamma en een contrastverhouding van 100.000: 1.

Dell heeft ook zijn Inspiron-lijn van 13, 14 en 15 laptops vernieuwd met een verscheidenheid aan AMD- en Intel-processors en Nvidia-graphics, evenals 3K-panelen, ExpressCharge-technologie om 80 procent op te laden in 60 minuten en Windows Hello-vingerafdruklezers.

Er is ook een nieuwe Inspiron 16 Plus die volgens Dell gericht is op de hobbyist met een 16:10 3K-scherm, 11e generatie Intel Core-processors en Nvidia GTX- of RTX-graphics. Dell zegt dat het scherm met 11 procent en het trackpad met 30 procent is gegroeid, terwijl de afmetingen slechts met 5 procent zijn toegenomen.

Geselecteerde Inspiron-modellen beschikken ook over ComfortView Plus-technologie met gereduceerd blauw licht voor minder vermoeide ogen.

Geschreven door Dan Grabham. Bewerken door Max Freeman-Mills.