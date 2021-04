Dell introduceert Alienware m15 Ryzen Edition R5 plus bijgewerkte G15 gaming-laptops

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Dell heeft een nieuwe Ryzen-editie van de Alienware m15 M5-laptop geïntroduceerd naast AMD- en Intel-aangedreven versies van zijn G15-gaminglaptop van het merk Dell.

De Ryzen-modellen zijn eigenlijk de eerste Dell gaming-laptops met AMD-processors in meer dan een decennium.

De Alineware m15 M5 - met een 15-inch scherm met verversingsfrequenties van 165 Hz, 240 Hz en 360 Hz - biedt de combinatie van AMD Ryzen 5000-processors en de nieuwste GeForce RTX 30-serie grafische kaart.

Er is ook een geüpgraded Cryo-tech koelsysteem dat meer luchtstroom biedt met dikkere ventilatorbladen in vergelijking met de vorige m15 R4.

U kunt het apparaat specificeren met het onlangs aangekondigde ultra-low-profile, echt mechanische toetsenbord, mede ontwikkeld door Cherry met zijn 1,8 mm reistoetsen en aanpasbare AlienFX-verlichting.

De weergave-opties omvatten een Full HD 360Hz, Quad HD 240Hz of Full HD 165Hz, terwijl er ook 3.200 MHz DDR4-geheugen is, de eerste Alienware 15-incher die dit doet. U kunt het geheugen op een later tijdstip upgraden dankzij dubbele toegankelijke slots.

De 15,6-inch Dell G15 is ook verkrijgbaar in Intel- en AMD-versies (tot Ryzen 7 of Core i7), terwijl je ook kunt kiezen uit grafische kaarten uit de GeForce GTX 1650 en RTX 30-serie. Het Full HD-scherm is standaard een 120Hz-paneel, maar u kunt kiezen uit optionele 165Hz- en 300Hz-beeldschermen

Dell heeft ook verschillende nieuwe gaming-monitoren geïntroduceerd op 25, 27, 32 en 34 inch, wat u alles vertelt wat u moet weten over waar de monitormarkt naartoe gaat in termen van grootte.

Geschreven door Dan Grabham.