Alienware voegt Cherry MX mechanisch toetsenbord toe aan de m17 R4 en vernieuwde m15 R4

(Pocket-lint) - Alienware, eigendom van Dell, heeft de ante op de toetsenbordafdeling verhoogd door samen te werken met de beroemde Duitse toetsenbordmaker Cherry. De deal brengt een mechanisch Cherry-toetsenbord naar de nieuwste versie van de Alienware m15 R4, die een opfrisbeurt heeft gekregen.

De nieuwe Alienware m15 is voorzien van 10e generatie Intel Core-processors en tot Nvidia GeForce RTX 3080 grafische kaart (de line-up kreeg de RTX 3000-serie in januari ) en een enorme opslagcapaciteit van 4 TB. Er is echter een premie voor het Cherry MX-toetsenbord van $ 150 / £ 100 en het is ook beschikbaar als optie op de m17 R4.

Dell zegt dat de samenwerking met Cherry meer dan drie jaar geleden is begonnen en bekend staat als het ietwat gewaagde Project X. Beiden wilden een binaire mechanische schakelaar maken in de vorm van een laptop - iets dat nog nooit eerder is gedaan. Het is echter niet de eerste keer dat Cherrys technologie wordt gebruikt in een gaming-laptop, terwijl andere apparaten hebben geëxperimenteerd met mechanische toetsenborden.

De twee bedrijven werkten aan meer dan 160 prototypes, waarvan het resultaat de Cherry MX is; een 3,5 mm ultra-low-profile ontwerp met roestvrijstalen mechanische componenten en met het mechanisme geïnspireerd op de naar boven openende vleugeldeuren van een DeLorean. Het is een geheel nieuw ontwerp, maar de afmetingen van de notebook zelf zijn niet veranderd.

Het resultaat zou fantastisch moeten zijn om mee te typen en te gamen - Dell zegt dat het toetsenbord 12,8 mm veerweg heeft, terwijl het mechanisme is ontworpen om zelfreinigend te zijn en, vooral, wiebelt.

Toevallig heeft Dell ook de Alienware Aurora R12 en Dell XPS Desktop vernieuwd met Nvidia GeForce RTX 30-serie graphics en Intel 11e generatie Core-processors.

Geschreven door Dan Grabham.