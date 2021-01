Alienware werkt m17 en m15 bij met de nieuwe RTX 3000-graphics van Nvidia

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Dell heeft updates aangekondigd voor belangrijke Alienware-apparaten op CES 2021 - de Alienware m15 en m17 R4 hebben de eveneens nieuw aangekondigde grafische kaart van de Nvidia GeForce RTX 30-serie.

De laptops worden geleverd met maximaal 4 TB opslag (wow) en sneller geheugen dan voorheen met maximaal 2933 MHz. De m17 R4 heeft ook een nieuwe versie van Alienwares Cryo-Tech-koeltechnologie, gebaseerd op dampkamers. Dat model heeft ook een optioneel 360Hz Full HD-scherm. Er is ook een verbeterde HDMI 2.1-connector voor aansluiting op de nieuwste monitoren en tvs tot 120 Hz.

Beide laptops zijn verkrijgbaar in Lunar Light en Dark Side of the Moon-afwerkingen (kijk wat ze daar deden) met een nieuwe matte afwerking op het voorpaneel.

Alineware kondigde ook zijn nieuwe Aurora Ryzen Edition M10-desktop aan met de Ryzen 5000-desktopchips en de keuze tussen AMD Radeon RX 6800 XT-serie graphics of de Nvidia GeForce RTX 30-serie. De desktop ondersteunt nu tot 128 GB Dual Channel HyperX FURY DDR4-geheugen.

Dell heeft tijdens CES geen updates aangekondigd voor zijn XPS-opstelling, aangezien deze al beschikbaar zijn met Intels nieuwste 11e generatie Core-processors , hoewel het wel sprak over een aantal andere laptopupdates, met name de Latitude-serie. Er waren ook monitoren met geïntegreerde Microsoft Teams-bedieningselementen, plus een nieuw 40-inch ultrabreed scherm.

Geschreven door Dan Grabham.