Dell vernieuwt laptops uit de Latitude-serie met een nieuwe 40-inch ultrabrede monitor

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Dell heeft vlak voor CES 2021 volgende week een heleboel nieuwe technologie gelanceerd, waaronder nieuwe Latitude-laptops en een ongelooflijk ogend 40-inch ultrabreed scherm.

De Latitude 9420- en 9520-laptops nemen een blaadje uit het privacyhandboek en zijn voorzien van webcam-luiken. Er is echter meer aan de hand: ze openen en sluiten automatisch.

Hoe dit in de praktijk zal werken, is interessant, maar we raden aan dat als de camera wordt gebruikt, de sluiter open is - wat misschien niet zo goed is als je niet weet of een app je camera daadwerkelijk gebruikt? Of als je een videogesprek op de achtergrond hebt laten lopen. Er zijn ook enkele andere handige bedieningselementen met speciale knoppen om toegang tot uw microfoon te geven en te dempen. Beide nieuwe Latitudes worden aangedreven door Intels nieuwste 11e generatie Core-processors.

Er is ook de aantrekkelijke Latitude 7520 met een 15-inch 4K UHD-scherm en Full HD-camera als optie. Dell heeft de laatste tijd ook veel over recycling gesproken en geselecteerde Latitide-modellen gebruiken nu bioplastic uit boomafval.

Zoals we vorige maand meldden, wil Dell pcs maken die uit elkaar kunnen worden gehaald voor recycling en heeft ook het doel dat de helft van de materialen die in nieuwe apparaten worden gebruikt, tegen 2030 wordt gerecycled.

Het U4021QW UltraSharp 40 Curved WUHD-scherm heeft een enorme resolutie van 5.120 x 2.160, zodat je er gemakkelijk een 4K-video op kunt plaatsen met volledige resolutie plus een andere app ernaast. Dankzij Thunderbolt 3 kunt u uw laptop ook 90 W opladen, terwijl u ook bekabelde Ethernet- en andere USB-apparaten kunt aansluiten.

Dell heeft ook drie andere monitoren aangekondigd die rechtstreeks gericht zijn op degenen die veel videoconferenties houden - lees: wij allemaal nu - en de 24, 27 en 34-inch beeldschermen hebben allemaal een ingebouwde webcam die werkt met Windows Hello, een speciale Microsoft Teams-knop (ja, echt waar) en ook dubbele 5W-luidsprekers en microfoon.

Geschreven door Dan Grabham.