Dell wil laptops maken die zichzelf in 30 seconden uit elkaar halen

(Pocket-lint) - Net als veel andere techfabrikanten kijkt Dell vooruit naar een tijd waarin producten volledig recyclebaar zijn. Maar het heeft ook gesproken over apparaten die zichzelf effectief kunnen demonteren - uit elkaar vallen in slechts 30 seconden.

Het doel dat volledig recyclebaar is, is de eerste stap - het zogenaamde circulaire ontwerp. Dell zei eerder dat het dit tegen 2030 wilde bereiken voor alle producten die het maakt.

Tijdens een telefoongesprek met Pocket-lint zei Ed Boyd van Dell - hoofd van de Experience Design Group van het bedrijf - dat het bedrijf hoge doelen nastreefde: "Als je vandaag een apparaat van ons of een ander bedrijf uit elkaar haalt, weet je dat er meestal kleefstoffen en veel schroeven daarbij betrokken. Stel je voor dat je een klant hebt waarbij je een pin in een klein gaatje erin duwt en het hele systeem begint te demonteren. Dus wat vroeger misschien 30 minuten duurde om volledig uit elkaar te halen, willen we in 30 seconden. "

Dell werkt er ook aan om ervoor te zorgen dat producten minder materialen gebruiken in een beweging die zijn (en de branche) houding ten opzichte van verpakking weerspiegelt. "We streven ernaar om het product radicaal te herontwerpen zodat we minder materialen gebruiken, we integreren en miniaturiseren de technologie.

"En dat helpt ons dus te streven naar kleinere vormfactoren [ontwerpen}. Daar wordt meer modulariteit in geïntegreerd, weet je, er is een enorme samenwerking gaande met onze ... productiepartner [gaat over van grotere] componenten naar zeer kleine geïntegreerde componenten. . "

"Wanneer we een apparaat terugnemen, is ons doel altijd om eerst op te knappen, het product te gebruiken. Als het apparaat niet meer in werkende staat is en niet kan worden opgeknapt, willen we het uit elkaar halen en zo wordt dit ontwerp voor deze montage echt belangrijk. Ons doel is om de onderdelen te nemen - 90% van de Dell-onderdelen kan normaal gesproken volledig worden gerecycled. Dus, weet je, er is hier enorm veel gelegenheid voor ons en anderen in de IT-industrie om dit te doen. creëerde meer dan 100 miljoen pond (ongeveer 45.000 ton) gerecyclede plastic onderdelen die in onze producten gesloten zijn. " Met andere woorden: ze zijn volledig gerecycled en recyclebaar.

Boyd zegt dat de doelstellingen voor 2030 "erg ambitieus voor ons zijn, maar ze komen niet uit het niets. We hebben een sterke erfenis van het verleggen van de lat voor duurzaamheidsinitiatieven.

De meest opvallende van onze successen in de afgelopen twee jaar is dat we materialen hebben heroverd die afval zouden zijn en die we weer hebben opgenomen in onze materialen voor onze apparaten. Dus [oceaanplastic] werd verwerkt in de verpakking van XPS-apparaten.

Boyd zegt dat het werk van Dell op het gebied van materialen ook naar de ruimtevaartindustrie heeft gekeken en manieren heeft vastgelegd om werk van daaruit op te nemen in laptopdeksels van koolstofvezel. Er zijn "zelfs nog meer, u kent van de muur voorbeelden waar we luchtvervuiling hebben opgevangen en die hebben omgezet in een herverpakking op sommige van onze apparaten. En windschermen die we in draagtassen hebben veranderd.

"We hebben dus een sterke erfenis van dat soort herovering van materialen en het opnemen van gerecyclede materialen in onze apparaten, maar waar we nu naartoe gaan, gaat veel verder en introduceert meer circulariteit in ons ontwerp."

Geschreven door Dan Grabham.