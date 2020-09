Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Dell heeft zijn XPS 13 en XPS 13 2-in-1-laptops geüpdatet met Intels 11e generatie Tiger Lake-processors. Ze werden geplaagd bij de lancering van Intels Tiger Lake.

Voor de duidelijkheid: dit zijn spec bump-upgrades. Ze introduceren niet alleen nieuwe processors, maar ook een geheugenupdate. Beide modellen bieden LPDDR4x op 4.267 MHz (in plaats van 3.733 MHz) en ondersteunen Thunderbolt 4 en Intels Xe geïntegreerde grafische kaart. Het 2-in-1-model kreeg echter een iets grotere update, omdat het de nieuwe ontwerpformule heeft die is geïntroduceerd met de XPS van begin 2020. Dell zei dat het converteerbare scherm ook 7 procent groter is in vergelijking met eerdere generaties.

De nieuwe XPS 13 en XPS 13 2-in-1-modellen maken deel uit van Intels Evo-programma en gebruiken duurzame verpakkingen die zijn gemaakt van gerecycled, oceaangebonden plastic. Evo-systemen moeten Intels 11e generatie Tiger Lake-processors, Wi-Fi 6 en Thunderbolt 4 bevatten, en tal van andere specificaties voor optimale prestaties.

Dell zei dat deze laptops vanaf 1 oktober in de VS verkrijgbaar zullen zijn in de VS en Canada. De XPS 13 begint bij $ 999 , terwijl de XPS 13 2-in-1 begint bij $ 1249. U kunt beide in twee kleuren krijgen. De ene is een "platinazilver met zwarte koolstofvezel binnenkant", en de andere is een "frost with arctic white geweven glazen binnenkant".

Dell heeft ook een op Linux gebaseerde ontwikkelaarseditie van de XPS 13 aangekondigd. Het wordt geleverd met Ubuntu 20.04 LTS, maar je kunt het ook downloaden op elke XPS 13.

Geschreven door Maggie Tillman.