Dell vernieuwt de XPS 13 en XPS 13 2-in-1 met 11e generatie Intel Core en meer

(Pocket-lint) - Dell heeft de immer populaire XPS 13 en XPS 13 2-in-1 vernieuwd met bijgewerkte ontwerpen, maar, cruciaal, nieuwe 11e generatie Intel Core-processors (tot de quad-core Core i7-1165G7) en bijbehorende Xe-graphics.

De nieuwe laptops zijn vanaf 30 september verkrijgbaar in de VS en de komende weken in Europa.

De nieuwe laptops - die een paar weken geleden werden gepest naast de lancering van Intel - voldoen aan de nieuwe Evo-standaard van Intel, terwijl ze Thunderbolt 4-dataconnectiviteit via USB-C hebben. De geheugenmodules zijn ook geüpgraded naar sneller LPDDR4x-geheugen - 4267 MHz in plaats van 3733 MHz.

Dell heeft ook het ontwerp van de XPS 13 2-in-1 bijgewerkt om te passen bij de ietwat trendy XPS 13 in bewerkt aluminium in zilver / zwart en wit (frost), terwijl er - eindelijk - een Windows Hello-compatibele webcam is. Het was enigszins bizar dat dit niet in het model van vorig jaar zat. Nogmaals, er is ook een aan / uit-knop met vingerafdruk.

De meeste aangeboden pakketten blijven echter hetzelfde met beschikbare Full HD + en 4K Infinity Edge-schermen. Dit laatste paneel is Dolby Vision-gecertificeerd en de schermen zijn beschermd door Gorilla Glass 6.

De laptops komen ook in een nieuwe duurzame verpakking gemaakt van gerecyclede materialen.

