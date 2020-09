Dell plaagt de aanstaande XPS 13 en XPS 13 2-in-1 die voorzien zullen zijn van Intels nieuwe Evo-platform

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Dell heeft de aanstaande herwerking van zijn XPS 13 en XPS 13 2-in-1-laptops gepest die in oktober uitkomen.

De apparaten werden getoond tijdens Intels onthulling van zijn 11e generatie Core-processors en het Intel Evo-platform - in feite een label voor alle-geweren-vlammende dunne en lichte pcs. En ja, de XPS 13 en de 2-in-1-variant zullen een van de eerste Intel Evo-pcs zijn die wordt gelanceerd.

De toestellen zien er iets dunner uit dan de bestaande XPS 13-serie . Maar het is duidelijk een evolutie in plaats van een revolutie van de modellen die we de afgelopen jaren gewoonlijk op of aan de top van onze beste laptop-razzias hebben gezien .

We weten dat de nieuwe laptops Thunderbolt 4 via USB_C en Wi-Fi 6 zullen ondersteunen, aangezien dit deel uitmaakt van het 11e generatie Core-platform.

De nieuwe processors zijn ook voorzien van geheel nieuwe Intel Xe Iris-graphics en bieden aanzienlijke prestatieverbeteringen ten opzichte van de chips van vorig jaar dankzij nieuwe transistortechnologie.

Intel Evo-laptops hebben ook een batterijduur van negen of meer uur, worden in minder dan een seconde uit de slaapstand gehaald en worden snel opgeladen naast andere functies. Intel zegt dat notebooks met het logo "de beste laptops zijn om dingen voor elkaar te krijgen" - met andere woorden, ze zullen niet traag zijn.

Geschreven door Dan Grabham.