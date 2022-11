Bespaar maar liefst $350 op deze geweldige Asus ROG Strix laptops

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Asus ROG Strix line-up van laptops omvat een aantal prachtige gaming machines vol met functies en high-end gaming technologie om u een glorieuze game-ervaring te geven. Deze kracht komt tegen een prijs, maar een die veel lager is voor Black Friday.

Er zijn deals op zowel de 2022 modellen van de Strix Scar 15 en de Strix G15 modellen op Amazon. Deze deals omvatten enorme besparingen die de laptops zien dalen tot de laagste prijs tot nu toe.

Asus ROG Strix G15 (2022) - bespaar $300, nu $999,99 Dit is een meer betaalbare laptop die niet zo krachtig is met een RTX 3050 GPU en een AMD Ryzen 7 CPU, maar hij heeft nog steeds een 300Hz scherm en meer. Aanbieding bekijken

Deze Strix laptops zijn serieuze gaming machines. Ze hebben allebei schermen met een verversingssnelheid van 300MHz, wat ze ideaal maakt voor snelle games. De rest van de specs zijn ook redelijk high-end voor 2022, inclusief DDR5 RAM, snelle interne opslag en meer.

We hebben eerdere Strix Scar modellen en de Strix G15 van vorig jaar ook beoordeeld en dat waren prachtige gaming machines met briljante esthetiek, solide bouwkwaliteit en genoeg te bieden aan de veeleisende gamer. Deze laptops zijn redelijk draagbaar ook, dankzij hun compacte ontwerp. Dat betekent dat ze niet te zwaar of te lomp zijn om mee te nemen als je erop moet werken.

Meestal zijn ze geprijsd voor de serieuze rekenkracht, maar met deze Black Friday-aanbiedingen zijn ze veel betaalbaarder en zeker de moeite waard.

Geschreven door Adrian Willings.