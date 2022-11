Bespaar $300 op de geweldige Asus ZenBook Duo voor Black Friday

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Asus ZenBook Duo is een unieke laptop met een secundair scherm boven het toetsenbord.

Het idee is dat je extra schermruimte krijgt om te multitasken zonder dat je een extra monitor hoeft mee te nemen.

We hebben het model van de eerste generatie met veel plezier getest, en dit nieuwere model tilt het secundaire beeldscherm verder uit om de bruikbaarheid te verbeteren.

Het is normaal gesproken een vrij prijzige laptop, maar met een enorme korting in de Black Friday-verkoop is hij betaalbaarder dan ooit tevoren.

Asus ZenBook Duo 14 - bespaar $300 Asus' Zenbook Duo is een geweldige dual-screen laptop die de voordelen biedt van een dual-screen set-up zonder de bulk van een extern scherm. Het is nog nooit zo betaalbaar geweest, met een enorme korting die het naar slechts $ 799,99 brengt. Aanbieding bekijken

Deze specificatie geeft je een 11e gen Core i5 processor, 8GB RAM en een ultrasnelle 512GB PCIe SSD.

Het hoofdscherm is een 1080p IPS-paneel, terwijl het secundaire scherm een drukgevoelig touchscreen is, inclusief stylus.

Als je een laptop met twee schermen wilt, raden we je aan snel te handelen, want de prijzen zullen zeker stijgen als de verkoop afloopt.

Geschreven door Luke Baker.