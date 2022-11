Profiteer vandaag van enorme kortingen op Asus ZenBook Duo 14 laptops

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Deze Asus ZenBook Duo 14 laptops zijn geweldig voor productiviteit met twee schermen en de verwerkingskracht om de klus te klaren. Ze zijn nu beter betaalbaar dankzij Black Friday-aanbiedingen waarbij aanzienlijke bedragen van de gebruikelijke vraagprijs worden afgehaald.

Als u op zoek bent naar een excuus om een mooie laptop te kopen, dan zouden deze aanbiedingen wel eens de juiste kunnen zijn.

Afgezien van de aanzienlijke Black Friday kortingen, zijn deze Zenbook Duo laptops om tal van redenen interessant. Het zijn niet alleen eersteklas ultradraagbare laptops met krachtige specificaties, maar het zijn ook machines met veel functies.

De grootste troef is misschien wel de ScreenPad Plus, een secundair 12,7-inch kantelbaar scherm dat onder het hoofdscherm zit en een wereld aan productiviteitsmogelijkheden opent. Dat scherm is een aanraakscherm dat ideaal is om op te tekenen of te schrijven, andere apps te plaatsen of op verschillende manieren te gebruiken voor specifieke bediening.

We hebben in het verleden verschillende ZenBook Duo modellen gezien en beoordeeld en vonden het fantastische machines voor een verscheidenheid aan taken. Ze zijn ideaal voor creatieve types maar ook gewoon fantastisch voor dagelijkse productiviteit. Het ongewone ontwerp maakt de Zenbook Duo duidelijk onderscheidend van de menigte van "normale" laptops, maar met functies die niet alleen gimmicks zijn.

