(Pocket-lint) - De Acer Predator Helios 300 is een pittige gaming laptop met serieuze specs, waaronder een Nvidia RTX 3070Ti grafische kaart en veel rekenkracht.

Met dit soort gaming kracht komt een fors prijskaartje. Maar dat verandert nu voor Black Friday, want een paar verschillende modellen hebben momenteel meer dan £400 geklopt van de gebruikelijke vraagprijs.

Acer Predator Helios 300 (15,6-inch) bespaar € 450, nu € 1.449,97 Dit is de kleinere versie van de Helios 300 die een 15,6 inch scherm heeft samen met specs die Intel Core i7-12700H, 16GB, 1TB SSD en de RTX 3070Ti omvatten. Nu is het meer betaalbaar. Aanbieding bekijken

Acer Predator Helios 300 (17,3-inch) bespaar €420, nu €1579,97 Met deze aanbiedingen heb je de mogelijkheid om iets meer uit te geven en het grotere model van de Helios 300 te kopen voor iets meer geld. Vergelijkbare specificaties maar een groter scherm maken dit een aantrekkelijk toestel. Aanbieding bekijken

Deze Acer Predator Helios 300 laptops hebben een aantal van de meest recente hardware, met top-end Intel CPU's ondersteund door Nvidia's GeForce RTX 20709 Ti graphics. Beide modellen hebben een snelle refresh rate 165Hz scherm, wat betekent dat je in staat bent om het meeste uit die ruwe gaming kracht te halen voor een aantal soepele en oogstrelende gaming sessies.

De Helios 300 is een krachtpatser en een high-performance gaming laptop die is gebouwd om de goederen te leveren. Het is ook gemaakt met state-of-the-art koeling technologie om het koel en efficiënt te houden.

We hebben getest de grotere broer van deze laptop - de Acer Helios 500 - en als die ervaring was iets te gaan door deze gaming laptop moet een veel plezier om te gamen en werken op. Gemakkelijk overklokken en Killer ethernet en Wi-Fi 6E betekent dat de Helios 300 alle juiste vakjes aankruist en dubbel zo goed voor deze prijs.

