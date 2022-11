Bespaar $300 op de gloednieuwe Surface Laptop 5 voor Black Friday

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Microsoft Surface Laptop 5 lag nog geen maand geleden in de schappen, maar is nu al afgeprijsd in de vroege Black Friday-uitverkoop.

Best Buy is er op de een of andere manier in geslaagd om 300 dollar van de vraagprijs af te halen.

Microsoft Surface Laptop 5 - bespaar $300 Met een sprong naar het 12e generatie Intel-platform is de Surface Laptop sneller dan ooit. Het is een geweldige deal voor slechts $999,99. Aanbieding bekijken

De Surface Laptop 5 verschilt niet veel van zijn voorganger, maar dat is niet erg. We waren dol op de Laptop 4 en gebruiken hem nog steeds dagelijks.

De vijfde versie heeft hetzelfde chassis, maar is bijgewerkt en maakt gebruik van de nieuwste Intel-processors, waardoor de snelheid aanzienlijk is toegenomen.

Volgens Microsoft zijn de prestaties zelfs met 50% toegenomen, niet slecht dus.

Hij is ook voorzien van Thunderbolt 4 en USB 4.0 connectiviteit, zodat je gemakkelijk de meest geavanceerde accessoires kunt aansluiten.

We kunnen ons niet voorstellen dat deze deal lang duurt, dus handel snel als je de nieuwste laptop van Microsoft wilt bemachtigen.

Meer Black Friday 2022 aanbiedingen in de VS

We hebben hieronder een aantal andere goede deals op een rijtje gezet:

Geschreven door Luke Baker.