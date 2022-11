Bespaar € 200 op een MacBook Air M1 in de aanloop naar Black Friday

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De MacBook Air van Apple behoeft geen introductie, het is al heel lang een keuze voor iedereen die op zoek is naar kracht en draagbaarheid.

Toen Apple in 2020 de M1-versie introduceerde, waren de prestaties en de efficiëntie ervan overweldigend.

Natuurlijk is er nu een nieuwere M2-versie beschikbaar, maar de M1-processor voldoet nog steeds aan de behoeften van de meeste gebruikers.

Vooruitlopend op Black Friday 2022 heeft Amazon de prijzen van dit oudere model met ongeveer 20 procent verlaagd.

En als er zulke kortingen zijn, is het zeker de moeite waard om het nieuwere, duurdere model te overwegen.

MacBook Air M1- bespaar $200 Met deze configuratie krijg je een M1-processor, 8 GB RAM en 256 GB solid-state opslag. Het aanbod geldt voor de kleuren goud, zilver en space grey. Een koopje voor slechts 799 dollar. Aanbieding bekijken

Toen we de M1 MacBook Air voor het eerst bekeken, waren we verbaasd over zijn prestaties. Zozeer zelfs, dat het moeilijk werd om iemand aan te bevelen voor een MacBook Pro te kiezen in plaats van de meer betaalbare, draagbare Air.

Nu, tegen de laagste prijs die we tot nu toe hebben gezien, is het een gemakkelijke aanbeveling voor iedereen die een laptop-upgrade nodig heeft.

Als je in de verleiding komt, moet je snel handelen, want dit model is al een paar jaar oud en zal waarschijnlijk niet lang meer verkrijgbaar zijn.

