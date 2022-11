Bespaar $500 op een van onze favoriete gaming laptops - de Asus ROG Zephyrus G14

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Asus ROG Zephyrus G14 is een fantastische compacte gaming laptop die verrassend veel kracht heeft voor zijn kleine frame.

We genoten grondig van deze laptop toen we hem zagen voor zijn draagbaarheid, kracht en gaming prestaties. Nu is hij nog aantrekkelijker dankzij deze Black Friday korting.

Bij Best Buy is er een deal gaande voor de Asus ROG Zephyrus G14, waarbij $500 korting wordt gegeven op de gebruikelijke verkoopprijs. Dat is een behoorlijke korting. Je kunt de Zephyrus G14 nu kopen voor slechts $899,99.

Dit is de beste aanbieding die we voor deze laptop hebben gezien, maar als u niet in de VS bent, kunt u de links in onze widget gebruiken om te zien of er andere opties in uw regio zijn:

De beste Black Friday US deals 2022: wat we verwachten te zien Door Chris Hall · 17 November 2022 · Black Friday en Cyber Monday is het grootste verkoopevenement van het jaar en we zijn er zeker van dat er veel kortingen beschikbaar zullen zijn.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

squirrel_widget_12862200

Dit specifieke model heeft behoorlijk wat specs voor je geld, waaronder een AMD Ryzen 7 5800HS CPU, 512GB supersnelle NVMe SSD-opslag, 16GB DDR4 RAM en een uitstekende Nvidia GeForce RTX 3060 GPU. Deze specs moeten licht werk maken van de meeste games en een aantal mooie visuals leveren tijdens je gamesessies.

Het slanke en lichte ontwerp maakt hem ook perfect draagbaar, zodat je hem overal mee naartoe kunt nemen en gebruiken. Als u na een nieuwe gaming laptop maar niet wilt besteden een fortuin dan is dit misschien de deal voor u.

Geschreven door Adrian Willings.