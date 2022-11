Bespaar £1000 op de Razer Blade Pro 17 voor Black Friday

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Razer Blade Pro 17 is een serieus stuk gereedschap. Het heeft veel paardenkracht voor de nieuwste games, samen met top-notch bouwkwaliteit en design.

Het heeft een ruim 17-inch scherm met een ongelooflijke 360Hz paneel, zorgen voor een optimale respons voor de meest competitieve games.

Normaal gesproken is dit soort technologie niet goedkoop, maar met 1000 pond korting in de Black Friday uitverkoop is de Razer Blade Pro 17 verleidelijker dan ooit tevoren.

Ondanks dat deze configuratie een paar generaties oud is, levert hij nog steeds voldoende prestaties. Er is een Intel Core i7-10875H naast een RTX 3060 GPU, 16GB RAM en een 512GB NVMe SSD.

Combineer dit met een prachtig beeldscherm, solide I/O en een robuust aluminium unibody chassis, en je hebt een winnaar in handen.

We kunnen ons niet voorstellen dat deze lang blijven hangen, dus als je behoefte hebt aan een gaming notebook upgrade, is dit misschien het moment om toe te slaan.

Geschreven door Luke Baker.