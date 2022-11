Deze Lenovo IdeaPad Gaming 3 is een waanzinnig koopje voor een gaming laptop

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Gaming laptops zijn meestal belachelijk duur, verpakt in allerlei technologie om u geweldige graphics en hoge FPS, maar kost de aarde om dat te doen.

Deze Black Friday deal op een Lenovo gaming laptop buigt die trend echter, door het kloppen van een mooi stuk (tot 33 procent) van de gebruikelijke vraagprijs.

Dit is de Lenovo IdeaPad Gaming 3. Dit is een recent uitgebrachte gaming machine met een AMD CPU en een Nvidia GeForce RTX 3050 grafische kaart.

In de VS is het model 2022 momenteel te koop met 300 dollar korting op de RRP, waardoor hij slechts 599,99 dollar kost. Deze machine heeft een AMD Ryzen 5 6600H CPU, 8GB DDR5 RAM, een 258GB SSD, Nvidia GeForce RTX 3050 GPU en een 15,6-inch 1080p.

Ondertussen is in het Verenigd Koninkrijk een model met een beetje specs 200 pond goedkoper dan normaal, waardoor het slechts 599,99 pond is. Dit model heeft in wezen dezelfde specs, maar met een AMD Ryzen 5 5600H CPU in plaats van de 6600H. Het is echter nog steeds een koopje, vooral met de RTX 3050 GPU. Dit zal ook een verstandige aankoop zijn omdat het een grotere 512GB SSD heeft, wat meer ruimte voor je games betekent.

