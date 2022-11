Pak deze RTX 3070 aangedreven Gigabyte AORUS 15P laptop voor $550 minder

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als je op zoek bent naar een koopje op een gaming laptop, dan is deze fikse korting op de Gigabyte AORUS 15P misschien een kijkje waard.

De Gigabyte AORUS 15P lanceerde in 2021 en beschikt over een 15,6-inch 1080p IPS display met een 240Hz verversingssnelheid. Dit model beschikt over een Intel Core i7-11800H processor, 16GB RAM, een 1TB SSD en een Nvidia RTX 3070 grafische kaart.

Bij de lancering kostte dit model $1.599, maar nu is er als vroege Black Friday traktatie $551 van de gebruikelijke vraagprijs afgehaald en is het slechts $1.099. Het is niet duidelijk hoe lang de deal zal duren, dus het is de moeite waard om zo snel mogelijk te pakken als je niet wilt missen.

Hetzelfde model kost momenteel 1.368,95 dollar op Amazon, dus het is een echt koopje via eBay.

Hoewel het een iets ouder model is, heeft deze machine nog steeds veel kracht. Het heeft een krachtige 11e generatie Intel CPU en genoeg grafische kracht om gemakkelijk de nieuwste triple-A PC-games te spelen. Deze laptop deal is een van de meest betaalbare manieren om een RTX 3070 grafische kaart te krijgen en dat geeft je de kracht om te profiteren van ray tracing in compatibele games en DLSS te gebruiken om de prestaties ook gladder te maken.

Ondertussen zal het snelle 240Hz refresh rate paneel zorgen voor een soepele en oogstrelende game-ervaring die perfect is voor snelle games.

We hebben grondig genoten van een vorig model van deze laptop, de Gigabyte Aorus 15G toen we hem probeerden in 2020, dus we zijn ervan overtuigd dat dit ook een geweldige aankoop is.

Geschreven door Adrian Willings.