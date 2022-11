Deze MSI-laptop met een Nvidia RTX 3070 GPU is de goedkoopste die we tot nu toe hebben gezien

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Black Friday is net om de hoek en de deals komen al dik en snel binnen. Een van deze deals ziet een flinke korting op een zeer mooie MSI gaming laptop.

Dit is misschien wel de goedkoopste RTX 3070 gaming laptop die we hebben gezien. Het kopen van een gaming laptop is de meest betaalbare manier om toegang te krijgen tot Nvidia's nieuwste grafische kaarten in de afgelopen jaren en deze deal bewijst dat punt nog wat meer.

Dit model is een briljante machine in een aantal opzichten, het sport een aantal vrij fatsoenlijke specs voor uw geld, waaronder een 11e generatie Intel Core i7-11800H CPU, 512GB NVMe PCIe SSD, 16GB RAM en Wi-Fi 6. Visueel moet het ook vrij aangenaam zijn, met een 144Hz refresh rate scherm dat het ideaal maakt voor snelle games en vloeiende gaming ervaringen.

Hij wordt normaal verkocht voor £1,399.00 maar voor £949 (een besparing van £450) bij Very of £998.99 bij Amazon.

In de VS is een nieuwer model met vergelijkbare specificaties maar met een RTX 3050Ti en Core i7-12650H processor ook afgeprijsd. Hoewel de GPU misschien niet zo fancy is, is deze machine nog steeds een briljante optie voor een goede prijs. Met $184 geklopt van de gebruikelijke vraagprijs.

Als u op zoek bent naar een fatsoenlijke gaming laptop die goede prestaties zal leveren zonder volkomen breken de bank dan deze deals kunnen goed de moeite waard kijken naar.

