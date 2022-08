Audio-Technica introduceert AT2020USB-X USB-microfoon

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Audio-Technica heeft zijn nieuwste USB-microfoon onthuld, de AT2020USB-X met de pakkende naam, die eruit ziet alsof hij zowel voor streamers als professionals geschikt is.

Het is eigenlijk een update voor de bestaande AT2020-microfoon van Audio-Technica, die de dingen gewoon een stuk toegankelijker maakt door de toevoeging van USB-C-connectiviteit.

-

Dat betekent dat je hem in een reeks apparaten kunt steken en binnen enkele seconden aan de slag kunt, met directionele pick-up die het gemakkelijk maakt om ervoor te zorgen dat je netjes en zuiver opneemt.

Er is een ingebouwde hoofdtelefoonaansluiting zodat u uw audiosignaal gemakkelijk kunt controleren, en een mixcontrolesysteem waarmee u uw audio kunt mixen met computeraudio.

Een snelle mute-knop is heel slim aanraakgevoelig gemaakt zodat hij volledig stil is, terwijl de meegeleverde bureaustandaard het gemakkelijk moet maken om hem zonder microfoonarm te plaatsen.

In klassieke Audio-Technica stijl is de look en feel van de microfoon vrij minimalistisch en sober, en hij heeft een vrij redelijke vraagprijs van £129 of €149.

De microfoon is vanaf vandaag te bestellen bij Audio Technica en ziet eruit als een vrij eenvoudige oplossing als je een microfoon wilt om mee te gaan streamen, opnemen of gewoon om de ervaring van iedereen met wie je regelmatig videobelt te verbeteren.

Geschreven door Max Freeman-Mills.