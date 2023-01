We probeerden Asus' nieuwe 3D OLED zonder bril en het is behoorlijk verbazingwekkend

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als onderdeel van zijn CES lanceringsevenement onthulde Asus zijn nieuwe brilloze 3D OLED technologie genaamd Asus Spatial Vision.

De nieuwe technologie is exclusief voor Asus, althans als het gaat om OLED-panelen - wat betekent dat we misschien IPS-varianten van andere fabrikanten zullen zien.

Het werkt door de webcam te gebruiken om elk oog te volgen en een lenticulair filter toe te passen op het scherm, waardoor een indrukwekkend 3D-effect ontstaat zonder dat een bril nodig is.

Het zal in première gaan op de nieuwe ProArt Studiobook 16 en Asus Vivobook Pro 16, die in het derde kwartaal van 2023 worden verwacht.

We kregen de kans om het zelf uit te proberen tijdens een pre-CES briefing een paar weken geleden, en het is indrukwekkender dan we ons hadden kunnen voorstellen.

Het 3D-effect heeft echt diepte, waardoor objecten tot zo'n 4-5 inch van het scherm lijken te zweven.

Het kan ook omgekeerd worden toegepast, waardoor het beeld naar binnen duikt en het lijkt alsof je tot in het scherm kunt reiken.

Een grote beperking op dit moment is natuurlijk de hoeveelheid inhoud die hiervan gebruik kan maken.

We kregen een demonstratie van het gebruik van 3D-modellen te zien, waarbij het idee is dat de technologie kan helpen bij het ontwerpproces voor CAD-modellen en 3D-printen.

We kregen ook de Avatar: The Way Of Water trailer te zien, die niet specifiek voor de technologie was ontwikkeld, maar was aangepast vanuit standaard 3D met behoorlijk goede resultaten.

Asus werkt samen met Dimenco om ontwikkelaars uit te rusten met tools en richtlijnen voor gesimuleerde realiteitscontent, inclusief gebarenbesturing en interactief leren.

Het hoopt een ecosysteem op te bouwen rond deze nieuwe 3D-technologie, en daarom lanceert het Spatial Vision op zijn creator-class notebooks, in plaats van consumentenmodellen.

Of hier veel van terechtkomt, zal de tijd leren, maar voor nu is het een indrukwekkende demonstratie van de richting die de 3D-technologie uitgaat.

