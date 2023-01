Asus toont zijn nieuwe Zenbook-modellen op CES 2023

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Asus heeft zijn Zenbook lineup voor 2023 onthuld als onderdeel van zijn CES presentatie.

De nieuwe modellen hebben allemaal een OLED-scherm en de nieuwste en beste chips van Intel en Nvidia.

Laten we eens kijken wat er de komende twaalf maanden op ons afkomt.

Zenbook Pro 16X OLED

De Zenbook Pro 16X wordt aangeprezen als de krachtigste Zenbook van het merk tot nu toe. Hij is voorzien van een unieke Intel-processor, de Core i9 13905H, gecombineerd met Asus' eigen Supernova System-on-Module ontwerp.

Deze nieuwe SoM techniek zorgt voor een vermindering van het kernoppervlak van het moederbord met 38 procent, waardoor de algehele koelefficiëntie van de laptop toeneemt. Op zijn beurt betekent dit dat er meer ruimte is voor de GPU componenten, waardoor de machine op een hogere TDP kan draaien, en grotere GPU prestaties oplevert.

Over de GPU gesproken, deze is geconfigureerd met Nvidia's nieuwste 40-serie laptop grafische kaarten, samen met maximaal 32GB LPDDR5 geheugen.

Net als Asus' ROG gaming laptops, maakt de Zenbook Pro 16X gebruik van een vloeibaar metalen thermische verbinding om te helpen bij de koeling, waardoor de grenzen tussen gaming machine en creatief werkstation vervagen.

Natuurlijk is geen creatieve krachtpatser compleet zonder een stellaire display, en de 16x levert ook op dit front. Hij heeft een 16:10 3.2K OLED touchscreen paneel met een zippy 120Hz verversingssnelheid en HDR ondersteuning.

Zenbook Pro 14 OLED

De Zenbook Pro 14 OLED is een draagbare krachtpatser van slechts 1,65 kg en minder dan 1,8 cm dik.

Ondanks de slanke afmetingen kan hij worden geconfigureerd met maximaal een Core i9 13900H en een speciale GeForce RTX 40-serie GPU.

Het heeft een 120Hz OLED scherm met Dolby Vision ondersteuning en is Pantone gevalideerd voor kleurnauwkeurigheid.

De Zenbook Pro 14 beschikt ook over Asus DialPad, een virtuele versie van de fysieke Asus Dial, ingebouwd in het trackpad voor intuïtieve bediening van creatieve applicaties.

Zenbook 14X OLED

De Zenbook 14X OLED is beschikbaar in twee kleuren, Sandstone Beige en Inkwell Gray.

De Sandstone variant is bijzonder interessant, dankzij een nieuwe coatingtechniek die hem een keramiekachtige afwerking en een steenachtig gevoel geeft.

Het is ook een slank en lichtgewicht ontwerp, maar kan toch worden geconfigureerd met maximaal een Core i9 13900H en GeForce RTX 3050.

Voor opslag kun je maximaal een 1TB PCIe 4.0 SSD kiezen, samen met maximaal 32GB LPDDR5.

Net als bij de andere Zenbook OLED modellen, krijg je een snel 120Hz 16:10 paneel met geweldige kleurnauwkeurigheid.

Prijzen en beschikbaarheid zijn nog niet bekend.

Geschreven door Luke Baker.