Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Asus heeft op CES 2023 een nieuw gaming toetsenbord onthuld dat bol staat van de functies die je normaal gesproken alleen op een custom toetsenbord vindt.

De ROG Azoth is een 75 procent draadloos gaming toetsenbord met handige functies als hot-swappable switches, PBT doubleshot keycaps, een ingebouwd OLED-scherm en drie lagen geluidsdemping.

Dit is een serieuze bit van kit die biedt allerlei geweldige functies die gamers zullen houden. Het heeft zowel 2.4GHz SpeedNova draadloos als Bluetooth connectiviteit, plus ROG's eigen NX mechanische schakelaars, on-the-fly macro-opname en meer.

Net als de SteelSeries Apex Pro line-up, heeft de ROG Azoth een multi-purpose display dat gebruikt kan worden om allerlei dingen te tonen, van systeeminformatie tot animaties tot de naam van het nummer waar je momenteel naar luistert en meer.

Asus zegt dat de ROG Azoth maar liefst 2.000 uur kan gamen in draadloze modus of u kunt Bluetooth gebruiken om meerdere apparaten tegelijk aan te sluiten.

Het zijn de verborgen hoogtepunten die dit apparaat prettig in gebruik moeten maken, want het heeft zowel siliconen pakkingen als drie lagen dempende materialen om ping-geluiden te absorberen en te elimineren en uw type-ervaring te verbeteren. Dit biedt blijkbaar een meer gedempt en aangenaam typen dan andere aangepaste toetsenborden en een stillere algemene afwerking ook.

Een andere functie van dit toetsenbord die je normaal gesproken alleen op aangepaste toetsenborden ziet, zijn verwisselbare schakelaars. Het wordt geleverd met voorgelode schakelaars voor een soepelere ervaring, maar je kunt ze ook gemakkelijk vervangen door andere.

Standaard is er keuze uit ROG NX blauw (clicky en tactiel), ROG NX bruin (ultra tactiel) en ROG NX rood (lineair en glad). De rode schakelaars zijn de beste keuze voor gamers, met 1,8mm snelle respons, terwijl bruine en blauwe schakelaars meer druk vereisen, maar beter zijn voor dagelijks typen.

Deze gebruiken allemaal dezelfde stijl steel als de standaard Cherry MX schakelaars, dus je kunt gemakkelijk je eigen after-market keycaps gebruiken als je dat wilt.

Hopelijk komen we hier snel meer over te weten. Bekijk in de tussentijd de volledige launch stream om alles te zien wat ROG onthulde.

Geschreven door Adrian Willings.