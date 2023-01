Asus ROG onthult een heleboel nieuwe gaming laptops op CES 2023

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De gaming tak van Asus, Republic of Gamers, heeft de CES in stijl afgetrapt met een aantal high-spec gaming laptops voor 2023.

De nieuwe laptops draaien om maximale prestaties en zijn voorzien van de nieuwste en beste chips van Intel, AMD en Nvidia.

Zoals gewoonlijk ligt er een grote nadruk op koeling om het volledige potentieel van deze hardware te benutten, en verbeteringen aan de luchtstroom, dissipatie en software zorgen ervoor dat deze modellen koeler en stiller draaien dan ooit tevoren.

Sommige modellen maken zelfs gebruik van Thermal Grizzly's vloeibaar metaal compound, Conductonaut Extreme, in plaats van traditionele thermische pasta, voor een betere koeling en duurzaamheid. Asus is nog steeds de enige laptopfabrikant die deze techniek op schaal toepast.

De beste Black Friday US deals 2022: Echo, Sony 1000X, Pixel en meer Door Chris Hall · 27 November 2022 Black Friday en Cyber Monday is het grootste verkoopevenement van het jaar en er zijn tal van kortingen beschikbaar.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Dus, laten we erin duiken en de modellen bekijken:

2023 Strix line-up

Scar 16/18

G16/18

Scar 17

G17

De meest opvallende verandering bij de nieuwe Strix-modellen is dat de Scar 16 en 18, en de G16/18, nu allemaal 16:10-schermen hebben, met een 89 procent screen-to-body ratio. Wij geven de voorkeur aan 16:10 voor productiviteit, en hoewel dit gaming-gerichte machines zijn, zullen ze waarschijnlijk ook voor werk worden gebruikt. We zijn dus grote fans van deze stap.

We krijgen 240Hz refresh rates over de hele linie, terwijl de Scar 16 en 18 kunnen worden geconfigureerd met een zoete QHD mini-LED paneel, met een verbazingwekkende 1100 nits piek helderheid.

Natuurlijk krijgen we een selectie van de nieuwste Intel 13e Gen HX-serie chips, samen met Ryzen 9 opties en tot een RTX 4090 laptop GPU met een 175W TGP. Er zijn verbeterde koeloplossingen in het hele assortiment en al deze modellen maken gebruik van Conductonaut Extreme vloeibaar metaal compound.

2023 Zephyrus line-up

Duo 16

G16

M16

G14

De nieuwste iteratie van de geweldige Duo 16 met twee schermen ziet verbeterde koeling met 30 procent meer luchtstroom dan het vorige model. Hij kan worden geconfigureerd met een 240Hz QHD Mini-LED paneel en een Ryzen 9 Zen 4 processor. Het scherm heeft een nieuwe coating die in het paneel zelf is geëtst, voor scherpere beelden.

De M16 is Asus' eerste 16-inch laptop met zijn geweldige AniMe Matrix verlichting op het deksel. Het merk heeft op de een of andere manier een 16:10 16-inch scherm in een 15-inch chassis geperst, met een screen-to-body ratio van 92 procent, voor de ultieme draagbaarheid.

De G16 kan nu tot 120W GPU-kracht leveren, met maximaal een RTX 4090 aan boord, in een chassis dat slechts 19,9 mm dik is en slechts 2 kg weegt.

De G14 kan worden geconfigureerd met een AniMe Matrix of een 165Hz Mini LED display, maar helaas kun je niet beide op dezelfde machine krijgen. Hij maakt gebruik van een enorme dampkamer, vloeibaar metaal en Arc Flow ventilatoren om tot 125W TGP mogelijk te maken, dit model is ook configureerbaar met maximaal een RTX 4090 GPU.

2023 Flow line-up

Z13

X13

X16

Next-gen XG mobiel

Asus' Flow line-up krijgt een nieuwe XG mobile dock, met de nieuwste Nvidia GeForce RTX 4090 als kern. Deze nieuwe unit zal ook achterwaarts compatibel zijn met de huidige modellen, als je op zoek bent naar een upgrade.

De convertible Z13 krijgt een Gorilla Glass DXC coating op het scherm, samen met een nieuwe RGB toetsenbord cover. Hij krijgt ook een upgrade naar de nieuwste 13e generatie Intel en Nvidia 40-serie chips - samen met 130W opladen, tegenover 100W op het huidige model.

De X13 krijgt 20 procent meer batterijcapaciteit en een kleine aanpassing van het ontwerp. Het touchpad is 56 procent groter en het toetsenbord is opgeschoven naar het scherm om dit mogelijk te maken. Hij kan worden geconfigureerd met maximaal een Ryzen 9-processor en een RTX 4070 laptop GPU.

De Flow X16 kan worden geconfigureerd met een QHD 240Hz Gorilla Glass DXC touchscreen, i9 13900H processor, 2TB SDD opslag en Nvidia RTYX 4070. Hij ondersteunt stylusinvoer, Nvidia Canvas en het mobiele XG-dock.

Geschreven door Luke Baker.