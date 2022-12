Asus plaagt de lancering van 3D OLED-laptop op CES 2023

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Asus bereidt zich mogelijk voor op een nieuwe notebook met een 3D OLED-scherm tijdens CES 2023.

We verwachten een aantal lanceringen op de show in Las Vegas in januari, en Asus is stil geweest over zijn plannen.

Het bedrijf is echter een teasercampagne gestart, waarbij het niet alleen zijn lanceringsevenement bevestigt, maar ook een paar hints laat vallen over wat we kunnen verwachten.

Allereerst zijn er de algemene visuals die Asus via socials naar buiten heeft gebracht, waarbij een 2D-beeld wordt gebruikt dat eigenlijk 3D is omdat het perspectief verandert.

Dan is er de terugkeer van Magic Eye-achtige beelden. Ja, als je de techniek nog kent, bekijk dan de afbeelding hierboven en je ziet de boodschap uit het midden verschijnen.

Ben je vergeten hoe je selectief het brandpunt van je ogen kunt veranderen? Jullie weten niet eens dat jullie geboren zijn. Er staat 3D OLED, zo duidelijk als wat.

Ten slotte, en dit geeft het spel al een beetje weg, heeft Asus beelden gedeeld van een laptop, met de tekst "Een nieuwe dimensie voor OLED", met papieren decoraties die uit het scherm knallen met een diep perspectief (bovenaan dit verhaal).

Asus gaat dus waarschijnlijk een laptop lanceren met een soort 3D OLED-scherm. Maar willen we terug naar dat soort technologie nu we de meeste 3D-technologie ongeveer tien jaar geleden hebben gedumpt?

Nou, misschien gaat Asus wel verder dan het weergeven van beelden met meer diepte. De bovenste rand van de getoonde laptop lijkt een overvloed aan camera's te hebben, en er is geen tekort aan apparaten die nu meerdere camera's gebruiken om diepte aan beelden toe te voegen.

We zijn nu in het post-3D tijdperk, waar we meer geïnteresseerd zijn in augmented reality - en we vermoeden dat dit een grotere rol speelt in de metaverse. Wat als de nieuwe laptop van Asus in staat is om bewegingen nauwkeurig te volgen en een 3D-visuele ruimte te presenteren die zich aanpast als je hoofd beweegt - en dat alles terwijl je in 3D wordt weergegeven voor degenen die naar je kijken?

Zeker, we hebben nu meer vragen dan antwoorden - maar gelukkig zijn we in Las Vegas om je alle informatie te geven die je nodig hebt.

Geschreven door Chris Hall.