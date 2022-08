Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Zenbook 17 Fold OLED heeft ons eerder dit jaar op de CES versteld doen staan, maar het was toen nog een beetje een mysterie wanneer hij in de verkoop zou gaan.

Als onderdeel van Asus' IFA 2022-activiteiten heeft het merk de prijzen en beschikbaarheid bekendgemaakt van de futuristische notebook met touchscreen.

Hij wordt wereldwijd gelanceerd vanaf het vierde kwartaal van 2022, met prijzen vanaf £3.299,99 / $3.499,99.

Ja, het is niet goedkoop, maar het zou wel eens de coolste laptop van het jaar kunnen worden - en hij heeft het potentieel om een heel nuttig stuk gereedschap te zijn.

Het is een soort supergrote Samsung Galaxy Fold 4 die Windows 11 draait, en dat is best spannend, in ons boek.

De Zenbook 17 Fold kan worden gebruikt als een tablet, wanneer deze is uitgeklapt, zodat u een enorm 17,3-inch scherm hebt om te gebruiken.

Of, als je dat liever hebt, kun je het gebruiken als een laptop, met behulp van het bovenste gedeelte als een 12,5-inch 1080P scherm, en het onderste gedeelte als een on-screen toetsenbord en trackpad.

Als het op specificaties aankomt, is het ook geen makkie. Hij wordt aangedreven door een keuze uit 12e generatie Intel Core i7-processors met maximaal 16 GB RAM en een snelle 1 TB PCIe 4.0 SSD.

Hij heeft een stevige batterij van 75Wh, met ondersteuning voor snelladen, en dat zal hij waarschijnlijk nodig hebben om dat enorme OLED-paneel tevreden te houden.

We weten nog niet precies wanneer de Zenbook 17 Fold OLED in de schappen ligt, maar we kunnen zeker niet wachten om er een in handen te krijgen.

