(Pocket-lint) - De gamedivisie van Asus, Republic of Gamers, heeft een keur aan nieuwe producten onthuld tijdens haar virtuele evenement For Those Who Dare: Boundless.

Allereerst is er de ROG Strix Scar 17 Special Edition laptop. Het standaardmodel werd eerder dit jaar geïntroduceerd tijdens CES en is gericht op esports-fanaten die extreme prestaties en hoge verversingssnelheden eisen.

De Special Edition-variant is voorzien van nog meer power, dankzij een upgrade naar de nieuwste Intel 12e generatie Core i9-12950 HX-processor. Een krachtige mobiele chip van 65 W die tot 5,2 GHz kan accelereren.

Natuurlijk heeft zo'n processor serieuze koeling nodig, en daarom heeft Asus samengewerkt met de high-end thermische pasta fabrikant, Thermal Grizzly, om een high-performance vloeibaar metaal formule te ontwikkelen genaamd Conductonaut Extreme. Deze nieuwe samenstelling wordt gebruikt op zowel de CPU als de GPU, en Asus claimt dat het de temperaturen tot wel 10 graden Celsius verlaagt in vergelijking met normale thermische pasta.

Niet alleen de binnenkant is vernieuwd, ook de buitenkant is voorzien van een speciaal onzichtbaar inktpatroon dat alleen zichtbaar is onder UV-licht. Vrij uniek.

Asus kondigde ook een nieuwe editie van zijn Flow line-up aan, de Flow X16. Dit is een converteerbare dunne en lichte gaming laptop met een 16-inch scherm.

Net als de Flow X13 die ervoor kwam, kan de X16 zowel in tablet- als laptopmodus worden gebruikt dankzij het 360-graden scharnierende ontwerp. Hij heeft ook ondersteuning voor Asus' XG mobile dock, dat we eerder dit jaar testten met de Flow Z13.

De Flow X16 heeft een AMD Ryzen 6900HS processor en een Nvidia RTX 3070 Ti in zijn kleine frame. Op de een of andere manier slaagt hij erin om slechts 2,1 kg te wegen.

Deze high-end hardware wordt gecombineerd met een QHD 165Hz Mini LED paneel met een verbluffende piekhelderheid van 1100 nits.

Het waren echter niet alleen laptops op Asus' Boundless evenement, het merk onthulde ook een nieuwe lijn accessoires.

De ROG Slash-lijn bestaat uit tassen, hoofddeksels en een laptophoes. Het was niet iets wat we hadden verwacht te zien, maar het ziet er allemaal verrassend cool en functioneel uit.

De producten zijn voorzien van waterafstotende TPU-materialen in combinatie met oversized gespen en roze en blauwe accenten. Zoals bij de meeste ROG-producten is er een duidelijke cyberpunk-vibe, en dat vinden wij te gek.

Tot slot kondigde Asus een uitbreiding aan voor haar ROG Citadel XV-game, genaamd Scar Runner. Het is een first-person parkour game met een puzzelelement.

Degenen met de Special Edition Scar 17 laptop kunnen aanwijzingen vinden die verborgen zijn op de laptop zelf, hoewel we er niet van overtuigd zijn dat dit de reden zal zijn dat iemand zo'n high-end machine koopt.

De nieuwe laptops zijn verkrijgbaar vanaf Q3 2022. De ROG Strix Scar 17 Special Edition begint bij £3.999,99, prijzen zijn nog niet bekendgemaakt voor de Flow X16.

Geschreven door Luke Baker.