(Pocket-lint) - Computex is nog maar een paar weken verwijderd, maar Asus heeft al een aantal nieuwe laptops en 2-in-1 apparaten onthuld in de aanloop naar de beurs.

Er is voor ieder wat wils in de nieuwe line-up, ook voor de meest excentrieke onder ons. Laten we eens kijken wat Asus in petto heeft.

Er zijn vijf nieuwe modellen in de VivoBook Pro-serie, allemaal voorzien van OLED-schermen in formaten variërend van 14-inch tot 16-inch.

Ze worden geleverd met krachtige specificaties, tot een 12e generatie Intel Core i9 12900H of Ryzen 9 6900HX en 32 GB DDR5 RAM. Dit wordt gecombineerd met een Nvidia GeForce RTX 3070 Ti en tot 2TB PCIe 4.0-opslag.

Dit zijn machines met hoge specificaties voor de meest veeleisende professionals en ze hebben duurzaamheidscertificeringen op militair niveau gekregen.

Er zijn vier nieuwe laptops in de VivoBook S-serie, in formaten variërend van 14 tot 16 inch. Wederom voorzien van uitsluitend OLED schermen.

Deze apparaten zijn lichtgewicht, dun en hebben een premium metalen chassis. Ze worden geleverd met maximaal 12e generatie Intel Core i7 12700H of AMD Ryzen 9 6900HX CPU's, naast 16 GB DDR4 RAM en 1 TB PCIe SSD.

Onze persoonlijke favoriete aankondiging is de maffe VivoBook 13 Slate OLED artist editions. Deze converteerbare apparaten zijn ontworpen door Philip Colbert en Steve Harrington en zijn voorzien van aangepaste afwerkingen, verpakkingen en accessoires - en ze maken zeker een statement.

Er is zelfs een gebeeldhouwde cartoon kreeft figurine die ook dienst doet als een funky stylus houder voor de meegeleverde Asus Pen 2.0. Wat wil je nog meer?

De ZenBook Pro 16X OLED is het nieuwste vlaggenschip van Asus en het heeft een bekende truc in zijn mouw. Bij het openen gaat het toetsenbord schuin omhoog, vergelijkbaar met wat we zagen bij de Zephyrus S17. Dit zorgt voor betere thermische prestaties terwijl het slechts 16,9 mm dik blijft. Het is ook ergonomischer om te typen.

Elders zien we een lucht-en ruimtevaart aluminium legering chassis. Tot een 12e generatie Intel Core i9 12900H processor en Nvidia GeForce RTX 3060 GPU. Er is ook een whopping 96Wh batterij en een 16:10 aspect ratio 4K OLED-scherm.

Er zijn twee nieuwe lichtgewicht 13,3-inch apparaten in de Zenbook S-serie. Beide zijn convertible-apparaten die kunnen worden omgedraaid voor tablet-stijl gebruik, en beide zijn voorzien van OLED-displays.

U kunt kiezen tussen een 12e generatie Core i7- en een Ryzen 7 6800U-processor, waarbij de laatste optie een batterijduur tot 19 uur biedt.

We zijn altijd enthousiast over de dual-screen apparaten van Asus en de nieuwste telg in de ZenBook Pro Duo lijn lijkt de beste tot nu toe te kunnen worden.

Hij is voorzien van een 14,5-inch 2.8K 120 Hz OLED-scherm met Dolby Vision-ondersteuning. Naast een 12,7-inch secundair gekanteld touchscreen. Onder de motorkap zit een 12e generatie Intel Core i9 12900H-processor en een Nvidia GeForce RTX 3050 Ti GPU.

De ZenBook Pro-serie kent twee nieuwkomers, de Pro 15 Flip OLED en de Pro 17.

De eerste is een converteerbaar apparaat dat tot 12e Gen Core i7 met een boterzachte 120Hz 2.8K OLED-scherm verpakt.

Het 17-inch model heeft maximaal een AMD Ryzen 9 6900HX-processor en Nvidia GeForce RTX 3050 GPU, gekoppeld aan een 2,5K IPS-touchscreen met Dolby Vision-ondersteuning.

Asus heeft de prijs van deze enorme berg hardware nog niet bekendgemaakt, maar alles zou vrij snel moeten worden gelanceerd, en we kunnen niet wachten om het van dichtbij te bekijken.

