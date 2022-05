Zo kijkt u naar de livestream van het Asus ZenBook Pro-lanceringsevenement

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Asus maakte indruk met zijn eerste generatie ZenBook Pro Duo, een eigenzinnige laptop met een secundair beeldscherm boven het toetsenbord. Daarna, in 2021, verfijnde het het ontwerp nog verder.

Nu heeft Asus een live lanceringsevenement gepland, genaamd The Pinnacle of Performance, om de volgende generatie van zijn iconische dual-screen laptops te onthullen.

Als je niet kunt wachten om te zien wat de volgende iteratie op tafel brengt (of schoot, wat dat betreft) - hier is alles wat je moet weten over het aanstaande Asus-evenement.

Asus' The Pinnacle of Performance live virtueel evenement is op 9 mei 2022 om 12:00 EDT. Hier zijn de internationale tijden, zodat u kunt afstemmen op:

San Francisco - 09:00 PST

New York - 12:00 EST

Londen - 17:00 BST

Berlijn - 18:00 CEST

New Delhi - 21:30 IST

Tokio - 01:00 JST, 10 mei

Sydney - 02:00 AEDT, 10 mei

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden en het evenement in hun agenda zetten door naar deze pagina op de website van Asus te gaan. We hebben ook de videostream bovenaan deze pagina voor u ingesloten om te bekijken.

We weten dat Asus twee nieuwe laptops zal tonen, de ZenBook Pro 14 Duo (UX8402) en ZenBook Pro 16X (UX7602). Beide apparaten zijn voorzien van 120Hz OLED-schermen die uitstekende hulpmiddelen beloven te zijn voor het maken van content. Ze zullen ook behoorlijk snel zijn, dankzij de 12e generatie Intel Core i9-12900H CPU's en Nvidia GeForce RTX 3050 Ti GPU's binnenin. Hoewel ze niet worden aangeprezen als gaming machines, klinkt het alsof ze in staat zullen zijn om een aantal minder grafisch intensieve games zonder problemen aan te kunnen.

Asus zegt dat het de nadruk zal leggen op prestatieverbeteringen in zijn gehele laptopportfolio, en belooft een aantal wereldprimeur technologieën om mee te beginnen. De nieuwe laptops worden getipt te beschikken over premium koelsystemen en intelligente, verbeterde ergonomie. Dankzij het geavanceerde AAS Ultra (Active Aerodynamic System) zouden zowel de ZenBook Pro 14 Duo als de ZenBook Pro 16X moeten profiteren van relatief onbelemmerde prestaties.

Geschreven door Luke Baker.