De ROG Strix SCAR- en Strix G 2022-modellen zijn gebouwd voor esports-enthousiastelingen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Met zijn nieuwste Strix-laptops gaat Asus achter esport-enthousiastelingen aan met hoogwaardige componenten en snel vernieuwende paneelopties.

De Asus ROG Strix Scar in het bijzonder is gebouwd voor gaming met een hoge verversingssnelheid, met behulp van een MUX-schakelaar en high-end Nvidia GPU om de beste grafische prestaties te leveren. Het kan tot 64 GB DDR5 RAM met 4800 MHz bevatten en een 2 TB PCIe gen 4 NVMe SSD met een extra slot voor toekomstige upgrades.

De 2022 Strix Scar wordt geleverd met twee modellen, 15-inch en 17-unch-versies. Het 15-inch model heeft drie verschillende IPS-paneelkeuzes met ofwel QHD-resolutie met 240 Hz, Full HD met 300 Hz of QHD met 165 Hz. De 17-inch Scar biedt ondertussen QHD 240Hz of Full HD 360Hz.

Beide opties hebben Dolby Vision HDR- en Adaptive Sync-mogelijkheden, een responstijd van 3 ms en oogstrelende gaming-beelden. Er zijn ook veel dingen verbeterd, zowel van binnen als van buiten. De Scar maakt gebruik van Thermal Grizzly Conductonaut Extreme Liquid Metal-koeling waardoor het tot 15 graden koeler is voor superieure prestaties.

Voor het gemak heeft het ook een groter trackpad voor nauwkeurigere gamingcontrole wanneer je geen zelfstandige muis gebruikt. Een nieuw, handig ontwerp omvat ook een doorschijnende bovenkant van het toetsenbord waarmee je in de machine kunt kijken, een mooie toevoeging naast de sportieve dot-matrix-styling.

De nieuwe ROG Strix G15 en G17 hebben ondertussen tot 360 Hz Full HD-scherm met een responstijd van 3 ms, Dolby Vision HDR en Adaptive Sync om op te starten.

Alle 2022-modellen van Strix-laptops hebben quad-speakeropstellingen met Dolby Atmos virtual surround, tweeweg AI-ruisonderdrukking zodat je nog steeds gehoord kunt worden tijdens het chatten met vrienden en meer. Ze hebben ook een batterij van 90 Wh, plus 100 W Type-C-oplader voor gemakkelijk opladen wanneer u onderweg bent.

Er is genoeg om enthousiast over te worden voor mobiel gamen in 2022.