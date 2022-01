Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Asus is op CES 2022 met een reeks gamer-aangename laptops die dit jaar worden gelanceerd. Een daarvan is de Asus ROG Zephyrus G14 2022-editie.

Net als eerdere generaties van de Zephyrus G14 , is het 2022-model ontworpen om ultradraagbaar te zijn, terwijl het nog steeds veel spelvaardigheid biedt. Zoals je zou verwachten, bevat het de nieuwste AMD CPU- en GPU-opties, maar nog veel meer.

Voor 2022 beschikt de Zephyrus G14 over zowel DDR5 RAM als een 1TB PCIe SSD om snelle en functionele multitasking te garanderen. Dit model is ook een van de eerste ROG-laptops met het nieuwe Nebula-display van het bedrijf. Dat is een 16:10-scherm met een responstijd van 3 ms, een QHD-resolutie, een verversingssnelheid van 120 Hz, een piekhelderheid van 500 nits en 100% dekking van het DCI-P3-kleurengamma.

Zoals je zou verwachten, ziet de nieuwste G14 er ook uit met een keuze uit Eclipse Grey of Moonlight White afwerkingen. Dit deksel van de laptop heeft 14.969 precisie CNC-gefreesde gaten met 1.449 mini-LED's (meer dan eerdere modellen) die het AniMe Matrix-display vormen. U kunt uw laptop dus aanpassen en personaliseren met nog meer stijlen.

Met een efficiënte AMD CPU onder de motorkap, zou de 2022-editie van de Zephyrus G14 moeten blijven voldoen aan zijn betrouwbare en draagbare levensduur van de batterij. Een ontwerp met een dampkamer moet de machine ook koel en stil houden.