(Pocket-lint) - Asus staat op CES 2022 en heeft een aantal krachtige gaming-laptops voor het komende jaar onthuld, waaronder de Asus ROG Zephyrus Duo 16 met twee schermen.

Zoals je misschien uit de naam hebt opgemaakt, beweert de Zephyrus Duo 16 een 16-inch paneel te bieden in een 15-inch behuizing, met een secundair halfhoog 4K-scherm in het screenpad plus. Dat secundaire display schuift nu omhoog en kantelt omhoog wanneer u de machine opent. Zorgt voor superieure koeling.

Dit schuifmechanisme sluit ook de opening tussen de twee schermen en zorgt voor een veel nauwere ervaring voor superieure onderdompeling.

De Asus ROG Zephyrus Duo 16 biedt een aantal serieuze schermspecificaties met een keuze uit twee panelen. U kunt het ROG Nebula HDR-scherm selecteren of het ROG-exclusieve scherm dat samen met BOE is ontwikkeld, een Dual Spec-paneel genaamd.

De eerste biedt een QHD-resolutie via een 16:10 mini-LED-paneel met een verversingssnelheid van 165 Hz, VESA DisplayHDR 1000-certificering en een contrastverhouding van 100.000:1. Terwijl het Dual Spec-paneel de mogelijkheid biedt om te schakelen tussen 4K 120Hz en Full HD 240Hz, zodat je kunt kiezen hoe je speelt, afhankelijk van de games. Maximaliseer de graphics voor fantastische beelden of focus op framesnelheden voor meer competitief spel.

Deze machine draait standaard Windows 11 en rockt de nieuwste aanbiedingen van Intel en Nivida onder de motorkap. Om de prestaties te maximaliseren, maakt deze ultradunne gaming-machine ook gebruik van Thermal Grizzly Conductonaut Extreme Liquid Metal. Asus beweert dat koeling van vloeibaar metaal de Zephyrus Duo 16 helpt om tot 15 graden koeler te worden voor superieure prestaties.

Het ROG-vlaggenschip wordt afgerond met zes luidsprekers, Dolby Atmos en Hi-Res audiomogelijkheden. Dat alles ondergebracht in een kleiner frame dan de vorige generatie.