Hoe het Asus CES 2022-lanceringsevenement te bekijken: The Incredible Unfolds

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Voor de CES van dit jaar plant Asus een virtueel evenement om zijn producten voor 2022 te onthullen.

We verwachten dit jaar een aantal verschillende lanceringen van Asus te zien en CES 2022 is het perfecte moment om opwindende apparaten te onthullen. Hoewel wat er gaat komen op dit moment niet bekend is, zit de aanwijzing misschien wel in de titel van het evenement - "The Incredible Unfolds".

We hebben al een aantal interessante lanceringen gezien van Asus' gaming-arm - de Republic of Gamers - in de vorm van de compacte ROG Flow Z13 , een verbeterde en verbeterde ROG Zephyrus Duo 16 en nieuwe SCAR- en Strix-laptops , maar er komt nog meer .

Opgewonden? Nou, hier is hoe te kijken.

Het Incredible Unfolds-evenement zal plaatsvinden tijdens CES 2022 op 5 januari 2022. Als je geïnteresseerd bent in wat er wordt onthuld, kun je het evenement bijwonen op de volgende tijden:

Londen - 16:00 uur

Parijs - 17:00 uur

Las Vegas - 08:00 uur

Taipei - 00:00 uur

U kunt hier naar de officiële site gaan voor meer informatie.

Het is eenvoudig om naar het evenement The Incredible Unfolds te kijken. Asus heeft al een livestreamopstelling op YouTube die je hier kunt bekijken:

Je kunt het ook live bekijken op Facebook en op de hoogte blijven van de sociale-mediaprofielen van Asus - Twitter , Instagram en TikTok .