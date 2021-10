Hoe het virtuele evenement Asus ROG Break all Limits te bekijken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Asus maakt zich op om een aantal dingen te onthullen tijdens het virtuele evenement Break all Limits, waaronder de volgende generatie Intel-moederborden en andere gaming-uitrusting.

Tijdens het komende Intel Innovation- evenement dat plaatsvindt tussen 27 en 28 oktober, zal de CPU-gigant naar verwachting een aantal nieuwe producten aankondigen. Die omvatten Intels 12e generatie Alder Lake-processors die een aantal opwindende dingen van de volgende generatie beloven, waaronder supersnel DDR5 RAM en ook PCI-Express gen 5.0-geheugen.

Het is dan ook logisch dat Asus ook zijn line-up van nieuwe producten gaat onthullen. Op 27 oktober organiseert het bedrijf een virtueel evenement genaamd "Break all Limits".

Asus zegt dat het een aantal producten zal onthullen tijdens dit speciale evenement, maar ook een aantal van zijn beste uitrusting zal weggeven aan degenen die erop afstemmen. Het is dus zeker de moeite waard om te kijken voor Asus-fans.

Het ROG Break all Limits-evenement vindt online plaats, zodat iedereen kan kijken en zien wat er door het bedrijf wordt onthuld.

Je kunt je momenteel hier registreren om op de hoogte te worden gehouden wanneer de stream van start gaat .

ROG Break all Limits vindt plaats op 27 oktober op de volgende tijden:

