Asus Vivobook Pro is gericht op casual makers, biedt OLED-schermen en virtuele DialPad voor controle

(Pocket-lint) - Asus heeft een aantal laptops bijgewerkt die het beschrijft als zijnde voor creatievelingen. Terwijl het ProArt Studiobook op het hoogste niveau een fysieke draaiknop op het chassis biedt voor controle over het bewerken, krijgt de Vivobook Pro in plaats daarvan een virtuele versie van de draaiknop.

Dat betekent dat u in plaats van door verschillende instellingen in uw bewerkingssoftware te vegen, in plaats daarvan een virtuele draaiknop op het trackpad kunt gebruiken. U kunt het aanpassen aan de functies die u wilt, met volledige ondersteuning van bijvoorbeeld Adobe-toepassingen.

Er zijn twee versies van de Vivobook Pro: de X-modellen en de meer normale niet-X-modellen, met elk twee schermformaten.

De Vivobook Pro 14X en 16X OLED zijn de krachtigere modellen, met de optie voor een 4K HDR OLED-scherm op het 16-inch model, of 2,8K OLED op de 14-inch. Dat scherm voldoet aan de VESA DisplayHDR 600 True Black-normen en is Pantone-gecertificeerd voor kleurnauwkeurigheid.

U kunt kiezen voor Intel- of AMD-kracht, met Core i7 H-serie of Ryzen 5000 H-serie, afhankelijk van uw voorkeur en tot Nvidia GeForce RTX 3050 Ti grafische kaart. Er kan tot 32 GB RAM worden geconfigureerd, met een breed scala aan fysieke connectiviteit op het lichaam.

Er komt een reeks kleuren, waarbij Asus graag benadrukt dat de Comet Gray en Meteor White een unieke afwerking hebben, mat, beschreven als "gepolijste zandsteen", die ervoor zorgt dat het niet bedekt wordt met vingerafdrukken.

Een niveau lager is de Asus Vivobook Pro 14 of 15, die wordt geleverd in 14- of 15-inch maten, met een 2,8K OLED of FHD OLED beschikbaar.

Nogmaals, het kan AMD of Intel zijn, met Nvidia GeForce RTX 3050 graphics en tot 16 GB RAM, dus het is iets lager gepositioneerd – maar heeft nog steeds een premium look en feel voor de procedure.

De Asus Vivobook Pro 15 OLED begint vanaf £ 1.099, terwijl de Vivobook Pro 16X OLED begint vanaf £ 1.399 – nogmaals, de prijzen zullen sterk variëren op basis van de configuratie.

De Vivobook Pro-modellen zijn beschikbaar vanaf december 2021.