Asus ProArt Studiobook bevat een fysieke draaiknop om uw bewerking nauwkeuriger te maken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Asus heeft zijn ProArt Studiobook, zijn laptop gericht op creatievelingen, geüpdatet met een aantal nieuwe versies, die allemaal dezelfde unieke functie delen: een fysieke wijzerplaat.

De opname van de draaiknop op het dek linksboven op het touchpad betekent dat je nauwkeurige controle hebt over een breed scala aan applicaties, met volledige ondersteuning binnen creatieve Adobe-apps zoals Premiere Pro, Photoshop of Lightroom.

U kunt de functionaliteit van de draaiknop aanpassen om workflows gemakkelijker te maken, met minder scrollen of slepen op het touchpad, zodat de dingen nauwkeuriger en intuïtiever zullen zijn. Je kunt ook een stylus op het trackpad gebruiken, die ook een derde, centrale knop heeft voor meer bedieningsopties.

Het nieuwe Studiobook komt in twee versies. De ProArt Studiobook Pro wordt aangedreven door AMD Ryzen 5000 H-serie processors of kan worden geconfigureerd tot Intel Xeon 3e generatie. Aan de grafische kant krijg je de Nvidia RTX A2000 of A5000 laptop GPU.

Er is de optie voor een 16-inch OLED- of niet-OLED-scherm, waarbij de 4K HDR OLED de VESA DisplayHDR 600 True Black-normen haalt, Pantone-gekalibreerd is voor kleurnauwkeurigheid en Calman Verified.

Er is ook de keuze tussen OLED of niet op de step-down modellen, de ProArt Studiobook. Nogmaals, dit is een krachtige machine gericht op creatievelingen, maar deze keer met AMD Ryzen 5000 H-serie of tot Intel Core i9-processors, met GeForce RTX 3070 of 3060 graphics.

Je krijgt een breed scala aan connectiviteit, met Thunderbolt 4, USB 3.2 Type-C, HDMI 2.1 en een SD Express 7.0-kaartlezer.

Beide zijn voorzien van dubbele SSDs en kunnen worden geconfigureerd met maximaal 64 GB RAM.

Deze laptops zijn echt ontworpen voor diegenen die veel tijd besteden aan intensieve taken, van beeldverwerking aan de onderkant, via videobewerking en -productie, of tot CAD-modellering en manipulatie van big data aan de bovenkant.

De ProArt Studiobook 16 OLED is vanaf december 2021 verkrijgbaar vanaf £ 1.999, de Studiobook Pro 16 OLED vanaf £ 2.099, maar de prijzen zullen aanzienlijk variëren, afhankelijk van de configuratie.

Voor degenen die zulke krachtige machines niet nodig hebben, kondigt de Asus ook nieuwe Vivobook Pro-modellen aan.