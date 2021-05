De Asus ROG Zephyrus M16 heeft een nieuw, dun bezeld scherm en de volgende generatie kracht

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Asus is druk bezig geweest met het aankondigen van de nieuwste generatie high-performance laptops tijdens het Unleash the Tiger Inside- evenement, en hoewel de S17 misschien wel de ultieme krachtpatser is, heeft de nieuwste Zephyrus M16 veel te bieden.

Net als de S17 leidt het display de leiding, maar niet om dezelfde redenen. Het indrukwekkende aan het scherm van de M16 is dat het 94 procent van het beschikbare oppervlak onder het deksel beslaat.

Dat betekent super dunne randen aan alle vier de zijden en geen dikke lip / kin aan de onderkant. In het bijzonder is het een 16-inch QuadHD-paneel dat door Pantone is gevalideerd voor kleurnauwkeurigheid, een 100% DCI-P3-kleurengamma bereikt en een piek van 165 Hz verversingsfrequenties kan bereiken.

Het is scherp, vloeiend, nauwkeurig en heeft nauwelijks een rand eromheen, zodat u zich kunt onderdompelen in wat u ook doet.

Vanwege deze skinny-framed benadering betekent dit dat Asus in staat is geweest om een 16-inch paneel in een behuizing van dezelfde grootte te plaatsen die je normaal gesproken op een 15-inch scherm zou vinden. En omdat de verhouding 16:10 is, krijgt u meer schermruimte die niet alleen goed is voor het bekijken van videos, maar ook praktisch is voor de meeste doeleinden.

Binnenin vind je de nieuwste Intel Tiger Lake-H-processor die de show draait naast de GeForce RTX 3070 GPU, plus wat vloeistofkoeling om ervoor te zorgen dat de laptop efficiënt blijft tijdens lange, intense sessies.

Hij wordt vergezeld door een batterij van 90 W / u, tot 48 GB DDR4 3200 RAM en 2 TB snelle M.2 NVMe PCIE gen 4-opslag.

Hij is ook iets kleiner en lichter dan zijn voorgangers, meet iets minder dan 2 cm dik en heeft een aantrekkelijk dot-matrix-ontwerp op het deksel dat verschuift en verandert op basis van de hoek en het licht dat erop valt.

Het kan ook 180 graden worden gedraaid, zodat u het op de tafel kunt laten rusten om uw mening te delen met een groep collegas / vrienden in de buurt als u dat wilt.

Ondanks de moeite om het zo compact mogelijk te maken, heeft Asus het uitgerust met bijna elke poort die je nodig hebt. Er zijn twee USB-C-poorten (waarvan er één Thunderbolt 4 ondersteunt), twee USB 3.2 Type-A-poorten, 1x MicroSD-kaartsleuf en een Kensington-slot.

Deze reeks specificaties en functies zou een laptop moeten betekenen die niet alleen geweldig is om te gamen, maar ook ideaal is voor makers van inhoud, fotografen en videografen die graag een krachtige machine hebben die ook draagbaar is.

Geschreven door Cam Bunton.