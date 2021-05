Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Asus Unleash the Tiger Inside-evenement heeft een hele reeks nieuwe laptops onthuld, en de leider is de enorme en indrukwekkende ROG Zephyrus S17. Het nieuwste model uit de S-serie in de Zephyrus-serie heeft een specificatielijst die het water in de mond zal doen lopen.

Toonaangevend is ongetwijfeld het grote 17-inch scherm. Afhankelijk van of u framerates en gladheid waardeert of de voorkeur geeft aan scherpe details, is er een paneel voor u.

Zephyrus S17 wordt geleverd met twee opties: QHD-resolutie en 165Hz verversing met G-Sync-ondersteuning of een 4K 120Hz-paneel met adaptieve synchronisatie. Hoe dan ook, je krijgt een snel scherm met responstijden van 3 ms. Als er games zijn die 120 fps kunnen halen bij een resolutie van 4K, kan dat ongelooflijk zijn.

Omdat beide schermen 100% DCI-P3- en Pantone-validatie bieden, beloven ze ook ideale doeken te zijn voor videomakers, of het nu gaat om video- of fotobewerking. Dat betekent dat je er in gelijke mate op kunt gamen en creëren. Asus zegt ook dat het compatibel is met Dolby Vision.

Het wordt aangedreven door Intels nieuwste Tiger Lake-H-processor en wordt geleverd met krachtige GeForce RTX 3080-graphics. Maar er is meer: het verbergt een superpraktische functie.

Het toetsenbord van de Zephyrus S17 heeft een mechanisme waarmee het 5 graden omhoog kan komen, waardoor het een comfortabelere typervaring wordt en tegelijkertijd uw handen koel blijven door de toetsen van de behuizing van de laptop af te tillen.

Alsof dat nog niet genoeg was, heeft het toetsenbord ook optische mechanische schakelaars en een desktop-achtige lay-out, plus RGB-verlichting per toets, zodat je de kleuren en patronen kunt aanpassen.

Om het meeste uit de kracht van de laptop te halen, is de machine uitgerust met maximaal drie PCIe Gen 4 NVMe SSDs in een snelle HyperDrive Ultimate RAID-array plus maximaal 48 GB DDR4-3200 RAM.

Er is ook een Thunderbolt 4 USB-C-poort, een USB 3.2 Type-C-poort plus maximaal drie USB 3.2 Type-A-poorten, een full-size SD-kaartlezer, HDMI 2.0b-poort en 3,5 mm audiopoort. Je kunt de Thunderbolt-poort ook gebruiken om op te laden, maar als je de op maat gemaakte voedingsadapter gebruikt, heb je hem sneller vol.

Ondanks dat hij een enorm 17-inch scherm heeft, is de laptop relatief compact. Het meet 39,5 cm breed en is slechts 2 cm dik.

Geschreven door Cam Bunton.