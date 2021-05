Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We naderen nu de zomer en dat betekent meestal een enorme opknapbeurt van laptoplijnen van de meeste bedrijven. Dat omvat - natuurlijk - Asus .

Asus staat op het punt een nieuwe generatie gaming-laptops te onthullen in een evenement dat allesbehalve subtiel belooft te worden. Tenminste, als de Unleash the Tiger Inside-strapline iets te bieden heeft.

Het lanceringsevenement begint op 11 mei om 13:00 uur BST en zal als livestream publiekelijk bekeken kunnen worden. In uw tijdzone betekent dat het volgende:

Los Angeles - 05:00 PST

New York - 08:00 EST

Parijs / Barcelona / Berlijn - 14:00 CEST

Dubai, Verenigde Arabische Emiraten - 16:00 GST

New Delhi, India - 17:30 IST

Sydney, Aus - 22:00 AEST

Makkelijk, je kunt het hier op deze pagina bekijken. Voor uw gemak hebben we de livestream bovenaan dit artikel ingesloten. Als je echter mee wilt doen aan de chatter of het rechtstreeks op YouTube wilt bekijken, kun je de stream hier vinden.

Er is niet veel officiële informatie beschikbaar, aangezien Asus dit allemaal geheim wil houden, maar in de beschrijving van de YouTube-video wordt specifiek een nieuwe reeks Zephyrus-laptops genoemd.

De Zephyrus-reeks omvatte - in het verleden - de Zephyrus G16, een minimalistische, matzwarte laptop met zeer hoge verversingssnelheden, krachtige interne verwerking en koeling. We kunnen meer van hetzelfde verwachten. Tenzij de eerder genoemde Tijger - in feite - slechts een kitten is, wat ongelooflijk onwaarschijnlijk lijkt.

Dus bookmark deze pagina en kom terug in de tijd voor de grote onthulling.

Beste laptop 2021: Top algemene en premium notebooks voor thuiswerken en meer Door Dan Grabham · 10 mei 2021

Geschreven door Cam Bunton.