De vernieuwing van de Asus ZenBook Duo verhoogt het tweede scherm zodat het gemakkelijker te zien is

(Pocket-lint) - Asus had op CES 2021 al nieuwe uitrusting aangekondigd onder het merk Republic of Gamers - nu is het de beurt aan de ZenBooks om een nieuw leven in te blazen.

Maar dit keer zijn het niet de ultradraagbare apparaten - in plaats daarvan hebben de grotere ZenBook Duo-apparaten met twee schermen upgrades.

De Asus ZenBook Duo UX482 en UX582 zijn het resultaat, 14 en 15,6-inch versies met de huidige 11e generatie Intel Core-processors

In de Duo 14 (UX482) betekent dit tot Core i7-processors met Intel Iris X-graphics of Nvidia GeForce MX450-graphics.

De Pro Duo 15 (UX582), zoals het grotere model wordt genoemd, heeft een 4K OLED-scherm en verhoogt de ante naar Core i9 plus Nvidias GeForce RTX 3070 grafische kaart.

Bovendien heeft de ZenBook Duo-serie deze keer een slimme truc in petto voor het allerbelangrijkste tweede scherm boven het toetsenbord.

De nieuwe ZenBook Duo is voorzien van wat Asus Active Aerodynamic System Plus (AAS Plus) noemt met een nieuw scharnierontwerp dat het secundaire 12,6 of 14-inch scherm genaamd ScreenPad Plus tot 7 of 9,5 graden tilt, en de laptop zelf van de bureau.

Het bestaande ZenBook Duo-scharnier heeft het apparaat als geheel al verhoogd, maar niet het secundaire beeldscherm.

Asus zegt dat deze functie de luchtstroom met wel 49 procent verhoogt en natuurlijk de kijkhoeken van de ScreenPad Plus verbetert. Een neveneffect is dat de opening tussen beide displays wordt verkleind, waardoor de beleving wordt verbeterd.

Het ontbreken van Thunderbolt 3 in de vorige generatie sprong uit het specificatieblad, maar dit is nu verholpen - en nog wat - met de toevoeging van een Thunderbolt 4-poort .

Er is ook een prestatiemodus die het CPU-vermogen kan verhogen van 15 naar 28 W voor meer vermogen, plus een nieuwe Configuratiescherm-app op het tweede scherm voor veelgebruikte functies in professionele apps zoals Adobe Premiere, Photoshop en Lightroom.

Geschreven door Dan Grabham.