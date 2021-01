Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Net toen je dacht dat gaming-laptops niet duisterder konden worden, komt de Flow X13. Een kleine, converteerbare gaming-laptop met een intrigerende aantrekkingskracht.

Asus heeft de nieuwe en verbeterde ROG Zephyrus G14 al laten zien , maar zoals je misschien al uit de naam hebt afgeleid, is de Flow X13 nog kleiner.

Dit is een 13-inch ultradraagbare 2-in-1- gaminglaptop die kan worden omgedraaid in verschillende posities, tentmodus, standaardmodus en een meer traditionele laptopopstelling.

Het is ontworpen om lichtgewicht, compact en ultradraagbaar te zijn, weegt slechts 1,3 kg en is slechts 15 mm dik, terwijl het een behoorlijke hoeveelheid gamingvermogen levert met een AMD Ryzen 9 5980HS CPU, Nvidia GeForce GTX 1650 GPU en maar liefst 32 GB LPDDR4X 4266 MHz RAM.

Met die AMD Ryzen-opstelling beweert Asus dat de Flow X13 tot wel 11 uur kan worden gebruikt voordat hij moet worden opgeladen, waarna de USB-C PD-oplader 60 procent van zijn stroom kan leveren in iets minder dan 40 minuten.

Ondanks zijn formaat is het 16:10 scherm van deze compacte laptop ook niet traag. Het wordt geleverd met opties voor een Full HD 120Hz verversingsfrequentiepaneel of een UHD 60Hz IPS-paneel. Beide opties omvatten technologie voor aanraakschermen en Gorilla Glass-bescherming - ideaal voor wanneer u het in tabletmodus gebruikt om krassen op afstand te houden.

Waar de Flow X13 echter interessant wordt, is met de XG Mobile externe GPU die niet alleen dienst doet als traditionele eGPU, maar ook als hub voor al je gaming-randapparatuur en -apparatuur. Deze eGPU ondersteunt grafische kaarten tot Nvidias RTX 3080 en heeft een ingebouwde voedingsmodule van 280 W en aansluitingen voor USB, Ethernet, DisplayPort en meer.

Deze opstelling onderscheidt zich ook van de massa, aangezien Asus een eigen PCIe 3-connector heeft gemaakt die naar eigen zeggen 63 Gbps aan grafische bandbreedte kan leveren. Dit is meer dan alleen bandbreedte dan Thunderbolt 4, maar heeft de keerzijde van een nogal dikke kabel die ongetwijfeld moeilijk te vervangen is als hij kapot gaat.

Er is nog geen woord over prijzen, maar de Flow X13 zal naar verwachting ergens dit kwartaal verschijnen. U kunt er hier meer over lezen .

Geschreven door Adrian Willings.