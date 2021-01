Asus Scar G15 en G17 geüpgraded met 360Hz-scherm en optische mechanische toetsenborden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het lijkt erop dat Asus achter competitieve gamers aan gaat met de 2021-versies van de ROG Strix Scar G15 en G17.

Deze gaming-laptops worden nu gepitcht als "gaming-krachtpatsers" en de "ultieme draagbare e-sportmachines". Dankzij opvallende functies, waaronder niet alleen mobiele versies van Nvidias RTX 3000-serie GPUs en AMDs Ryzen 5000-serie CPUs, maar nog veel meer.

De hoogtepunten zijn onder meer schermopties met een keuze uit een Full HD 360 Hz vernieuwingsfrequentie en een responstijd van 3 ms of WQHD, 165 Hz en 3 ms panelen, beide met adaptieve synchronisatie en minimale bezels.

Tot een Nvidia GeForce RTX 3080 GPU

Tot AMD Ryzen 9 5900HX CPU

Tot 64 GB DDR4-3200 MHz RAM

Tot 1 TB SSD

Snel opladende batterij van 90 W / u

Asus is niet tevreden met het toevoegen van schermen met een hoge verversingssnelheid, maar gooit ook wat het beschouwt als een baanbrekende functie in de vorm van een optisch-mechanische toetsenbordopstelling.

Zeker een ongebruikelijk gezicht op een gaming-laptop, dit toetsenbord belooft niet alleen comfortabel typen, maar ook nauwkeurigere invoer en snellere bediening dan een standaard laptoptoetsenbord zonder enige vertraging.

Net als eerdere Strix Scar-laptops, hebben deze modellen ook enkele serieuze hippe stylingaccenten. Ze zijn verkrijgbaar in drie verschillende kleuren "Original Black", "Eclipse Grey" en "Electro Punk" en maken het aluminium chassis compleet.

Maar de stijlvolle esthetiek stopt hier niet, want de 2021 Scars hebben ook een nieuwe en verbeterde RGB-lichtbalk met nog meer LEDs voor een meer verfijnde onderbelichting en een meer bevredigende Aura Sync-ervaring. Ze kunnen ook worden aangepast, met verwisselbare thermische afdekkappen waarmee u ze zelfs kunt personaliseren met 3D-geprinte platen die u zelf hebt gemaakt.

Asus zegt dat het ook heeft gewerkt om de voetafdruk van de Scar-laptops te verkleinen met kleinere randen, waardoor je een grotere scherm / behuizing-verhouding hebt en een chassis dat zeven procent kleiner is dan eerdere modellen. Desondanks is er een trackpad dat 85 procent groter is dan voorheen om het leven gemakkelijker te maken en vier Dolby Atmos-compatibele luidsprekers.

Net als bij de Zephyrus G14 , heeft Asus de Scars ook uitgerust met tweeweg AI-ruisonderdrukkingstechnologie om je stemchat tijdens gamesessies kristalhelder te maken.

Asus moet de prijzen of releasedatum nog bekendmaken, maar u kunt meer informatie vinden over de Scar G15 en Scar G17 op de website van het bedrijf.

Geschreven door Adrian Willings.