(Pocket-lint) - De Asus ROG Zephyrus G14 was een van onze favoriete compacte gaming-laptops van 2020. Wat het ontbrak aan grootte, was het karakter, kracht en batterijduur.

Nu lijkt het erop dat het bedrijf een toch al geweldige gaming-laptop neemt en deze nog beter maakt door niet alleen bijgewerkte interne onderdelen toe te voegen, maar ook een 1440p-scherm met een verversingssnelheid van 144Hz.

AMD Ryzen 9 5900HS-processor

Nvidia GeForce RTX 3060 GPU 6GB GDDR6

14-inch 2560 x 1440 IPS-scherm met adaptieve synchronisatie

16 GB DDR4 3200 Mhz RAM, 1 TB M.2 NVMe SSD

Wi-Fi 6 (802.11ax) en Bluetooth 5.1 (dual-band)

Met het 2021-model rust Asus de Zephyrus G14 uit met AMDs nieuwe Ryzen 5000-serie CPUs en Nvidias vers aangekondigde mobiele versies van de RTX 3060 GPU . De laatste is natuurlijk de Max-P-versie van die grafische kaart, maar zou moeten resulteren in een mooie prestatieverbetering ten opzichte van het vorige model.

De combinatie van verbeterde hardware en een verbeterd scherm zou moeten leiden tot een aantal hippe beelden en aangename spelervaringen, ondanks het compacte formaat van de G14.

Met een nieuwe GPU uit de RTX 3000-serie aan boord, kan de Zephyrus G14 het beste halen uit ray tracing-beelden in de steeds groter wordende lijst met games die dit ondersteunen, terwijl hij toch framerates biedt die fatsoenlijk genoeg zijn om het meeste uit de verversingssnelheid van 144Hz te halen .

Nvidias Deep Learning Super Sampling (DLSS) -technologie is ook beschikbaar om u een prestatieverbetering te geven als u die nodig heeft.

Andere hoogtepunten van de G14 zijn dat hippe 1.215 mini-LED-aangedreven AniMe Matrix-display op het deksel dat kan worden aangepast met verschillende animaties, visualisers en meer. Tweerichtings AI-ruisonderdrukking, waarvan Asus beweert dat deze zorgt voor "kristalheldere" spraakchat met je vrienden en bevredigende Dolby Atmos-audio via de vier luidsprekers. En een batterijduur van 10 uur.

Er is geen officieel woord over wanneer de G14 wordt gelanceerd of hoeveel het nog gaat kosten, maar je kunt er hier meer over lezen .

Geschreven door Adrian Willings.